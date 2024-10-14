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Заседания "Рамштайн" до выборов в США не будет — нардеп назвал причину

Заседания "Рамштайн" до выборов в США не будет — нардеп назвал причину

14 октября 2024 г. 12:41

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Народный депутат Богдан Кицак заявил, что Саммит мира или заседание "Рамштайна" не состоится до проведения президентских выборов в США в ноябре этого года. Он считает, что на предвыборную кампанию может повлиять "фактор Украины".

Об этом Богдан Кицак сообщил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 14 октября.

Заседание "Рамштайн" и Саммит мира

Кицак отметил, что "фактор" Украины в избирательной кампании США может сыграть либо в позитивную, либо в отрицательную сторону как для республиканцев, так и для демократов. По его словам, каких-либо встреч или консультаций до выборов не будет, ведь это может стоить голосов тем или иным партиям.

"Почему постоянно переносят даты по Саммиту мира, по "Рамштайну", появляется непонятность и неопределенность этих событий? Есть сейчас в международном сообществе ключевой фактор — выборы в США. Байден уже заявил о своей позиции, что не будет проведено "Рамштайн", они использовали, конечно, ураган, который происходил на территории Америки, но нам ясно, что "фактор Украины" влияет на предвыборную кампанию в США", — отметил нардеп.

Напомним, 12 октября в Германии должно было состояться заседание "Рамштайн", но его перенесли и должны определить новую дату.

Накануне президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины. Причиной стал ураган "Милтон", бушевавший во Флориде.

В то же время представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Пентагон уже работает над возможностью проведения "Расштайна", но конкретных дат до сих пор нет.

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