Засідання "Рамштайн" до виборів в США не буде — нардеп назвав причину

Народний депутат Богдан Кицак заявив, що Саміт миру чи засідання "Рамштайну" не відбудеться до проведення президентських виборів у США в листопаді цього року. Він вважає, що на передвиборчу кампанію може вплинути "фактор України".

Про це Богдан Кицак повідомив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 14 жовтня.

Засідання "Рамштайн" та Саміт миру

Кицак зазначив, що "фактор" України у виборчій кампанії США може зіграти або в позитивну, або в негативну сторону — як для республіканців, так і для демократів. Відтак, за його словами, будь-яких зустрічей чи консультацій до виборів не буде, адже це може вартувати голосів тим чи іншим партіям.

"Чому постійно переносять дати по Саміту миру, по "Рамштайну", з'являється незрозумілість та невизначеність щодо цих подій? Є зараз у міжнародній спільноті ключовий фактор — вибори в США. Байден вже заявив про свою позицію, що не буде проведено "Рамштайн", вони використали, звичайно, ураган, який відбувався на території Америки, але нам чітко зрозуміло, що "фактор України" впливає на передвиборчу кампанію у США", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, 12 жовтня у Німеччині мало відбутися засідання "Рамштайн", але його перенесли і мають визначити нову дату.

Напередодні президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини для участі у засіданні Контактної групи з оборони України. Причиною став ураган "Мілтон", який вирував у Флориді.

Водночас представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Пентагон вже працює над можливістю проведення "Раштайну", але конкретних дат досі немає.