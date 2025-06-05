Заседание НАТО-Украина уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

Гости эфира Ранок.LIVE обсудят заседание НАТО-Украина, которое состоится уже сегодня, 5 июня. Кроме того, они прокомментируют разговор российского диктатора Владимира Путина с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали:

Юрий Береза — бывший руководитель подразделения национальной гвардии Днепр-1;

Андрей Немировский — командир роты связи управления 241 Обр ТРО;

Игорь Фрис — народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики;

Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридических наук;

Юрий Корольчук — эксперт института энергетических стратегий;

Владимир Омелян — экс-военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019);

Тарас Козак — депутат Киевского городского совета;

Виктор Бобыренко — эксперт, Бюро анализа политики;

Сергей Фурса — экономист, финансист.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что планирует принять участие в заседании совета НАТО-Украина 5 июня.

А 4 июня Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Стороны обсудили спецоперацию СБУ "Паутина" и обострение на фронте.