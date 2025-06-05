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Заседание НАТО-Украина уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

Заседание НАТО-Украина уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

5 июня 2025 г. 8:04

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17:50 Подготовка НАТО к войне и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

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15:59 Украина собрала экстренную встречу на саммите НАТО — прямой эфир

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15:09 Рютте и Умеров делают заявление после переговоров — прямой эфир

Гости эфира Ранок.LIVE обсудят заседание НАТО-Украина, которое состоится уже сегодня, 5 июня. Кроме того, они прокомментируют разговор российского диктатора Владимира Путина с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали:

  • Юрий Береза — бывший руководитель подразделения национальной гвардии Днепр-1;
  • Андрей Немировский — командир роты связи управления 241 Обр ТРО;
  • Игорь Фрис — народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики;
  • Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридических наук;
  • Юрий Корольчук — эксперт института энергетических стратегий;
  • Владимир Омелян — экс-военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019);
  • Тарас Козак — депутат Киевского городского совета;
  • Виктор Бобыренко — эксперт, Бюро анализа политики;
  • Сергей Фурса — экономист, финансист.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что планирует принять участие в заседании совета НАТО-Украина 5 июня.

А 4 июня Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Стороны обсудили спецоперацию СБУ "Паутина" и обострение на фронте.

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08:45 Ким Чен Ын верит в победу России и обещает полную поддержку

08:36 В Украине выросла средняя пенсия — где самые высокие выплаты

08:29 Ермак подвел итоги визита украинской делегации в Вашингтон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Квартира от государства — кто имеет право получить в 2025 году

08:10 На Киевщине взорвали гранату — пострадали три человека

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