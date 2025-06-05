Засідання НАТО-Україна вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру Ранок.LIVE обговорять засідання НАТО-Україна, яке відбудеться вже сьогодні, 5 червня. Крім того, вони прокоментують розмову російського диктатора Володимира Путіна з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

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Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали:

Юрій Береза — колишній керівник підрозділу національної гвардії Дніпро-1;

Андрій Немировський — командир роти зв'язку управління 241 Обр ТРО;

Ігор Фріс — народний депутат України, член Комітету з питань правової політики;

Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридичних наук;

Юрій Корольчук — експерт інституту енергетичних стратегій;

Володимир Омелян — ексвійськовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019);

Тарас Козак — депутат Київської міської ради;

Віктор Бобиренко — експерт, Бюро аналізу політики;

Сергій Фурса — економіст, фінансист.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що планує взяти участь в засіданні ради НАТО-Україна 5 червня.

А 4 червня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Сторони обговорили спецоперацію СБУ "Павутина" та загострення на фронті.