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Засідання НАТО-Україна вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

Засідання НАТО-Україна вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

05 червня 2025 р. 08:04

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Гості ефіру Ранок.LIVE обговорять засідання НАТО-Україна, яке відбудеться вже сьогодні, 5 червня. Крім того, вони прокоментують розмову російського диктатора Володимира Путіна з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали:

  • Юрій Береза — колишній керівник підрозділу національної гвардії Дніпро-1;
  • Андрій Немировський — командир роти зв'язку управління 241 Обр ТРО;
  • Ігор Фріс — народний депутат України, член Комітету з питань правової політики;
  • Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридичних наук;
  • Юрій Корольчук — експерт інституту енергетичних стратегій;
  • Володимир Омелян — ексвійськовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019);
  • Тарас Козак — депутат Київської міської ради;
  • Віктор Бобиренко — експерт, Бюро аналізу політики;
  • Сергій Фурса — економіст, фінансист.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що планує взяти участь в засіданні ради НАТО-Україна 5 червня.

А 4 червня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Сторони обговорили спецоперацію СБУ "Павутина" та загострення на фронті.

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08:45 Кім Чен Ин вірить у перемогу Росії й обіцяє повну підтримку

08:36 В Україні зросла середня пенсія — в яких регіонах найвищі виплати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:29 Єрмак підбив підсумки візиту української делегації у Вашингтоні

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