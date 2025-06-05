Засідання НАТО-Україна вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру Ранок.LIVE обговорять засідання НАТО-Україна, яке відбудеться вже сьогодні, 5 червня. Крім того, вони прокоментують розмову російського диктатора Володимира Путіна з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
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Ефір Ранок.LIVE
Гостями ефіру стали:
- Юрій Береза — колишній керівник підрозділу національної гвардії Дніпро-1;
- Андрій Немировський — командир роти зв'язку управління 241 Обр ТРО;
- Ігор Фріс — народний депутат України, член Комітету з питань правової політики;
- Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридичних наук;
- Юрій Корольчук — експерт інституту енергетичних стратегій;
- Володимир Омелян — ексвійськовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019);
- Тарас Козак — депутат Київської міської ради;
- Віктор Бобиренко — експерт, Бюро аналізу політики;
- Сергій Фурса — економіст, фінансист.
Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що планує взяти участь в засіданні ради НАТО-Україна 5 червня.
А 4 червня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Сторони обговорили спецоперацію СБУ "Павутина" та загострення на фронті.