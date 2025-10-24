Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет о ядерном статусе Украины и игорном бизнесе.
О чем будет говорить в эфире Гетманцев
Политик в эфире подробно будет раскрывать такие темы:
- повышение заработной платы преподавателям вузов в следующем году;
- дополнительное финансирование для программы "еОселя";
- увеличение программы "Доступные кредиты 5-7-9";
- влияние уклонения от налогов на рост пенсий и зарплат;
- налогообложение в игорном бизнесе.
Напомним, что недавно Гетманцев рассказал, какими будут прожиточный минимум и пенсия в Украине в 2026 году.
Также Гетманцев озвучил решение о том, как обеспечить жильем украинских учителей.