Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет о ядерном статусе Украины и игорном бизнесе.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать такие темы:

повышение заработной платы преподавателям вузов в следующем году;

дополнительное финансирование для программы "еОселя";

увеличение программы "Доступные кредиты 5-7-9";

влияние уклонения от налогов на рост пенсий и зарплат;

налогообложение в игорном бизнесе.

