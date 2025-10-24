Видео
Видео

Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

24 октября 2025 г. 21:00

21:00 Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

17:52 В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

15:07 Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

13:06 Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

08:00 ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

23 октября 2025
18:10 Трамп анонсировал обращение из Белого дома — эфир Вечір.LIVE

13:06 Трамп планирует встречу с Си Цзиньпином — эфир День.LIVE

10:20 Владимир Зеленский встретился с Антониу Коштой — прямой эфир

08:00 Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

22 октября 2025
19:00 Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

21:00 Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

17:52 В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

15:07 Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

13:06 Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

08:00 ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет о ядерном статусе Украины и игорном бизнесе.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать такие темы:

  • повышение заработной платы преподавателям вузов в следующем году;
  • дополнительное финансирование для программы "еОселя";
  • увеличение программы "Доступные кредиты 5-7-9";
  • влияние уклонения от налогов на рост пенсий и зарплат;
  • налогообложение в игорном бизнесе.

Напомним, что недавно Гетманцев рассказал, какими будут прожиточный минимум и пенсия в Украине в 2026 году.

Также Гетманцев озвучил решение о том, как обеспечить жильем украинских учителей.

 

21:00 Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

20:59 В Украине готовятся к ограничениям газоснабжения — детали

20:53 Зеленский подытожил встречу с лидерами в Лондоне

20:46 Графики отключений света — что ждёт одесситов завтра

20:26 Объявлен бюджет Олимпийских игр-2030

20:18 Мобилизованный погиб после падения — официальное заявление ТЦК

20:15 Стармер анонсировал усиление ВСУ по дальнобойным ударам

20:12 Необычный тренд — что происходит с арендой жилья в Киеве

20:05 Отключение электроэнергии — где и когда завтра не будет света

19:51 Стармер заявил о планах ограничить доступ РФ к рынкам нефти

20:59 В Украине готовятся к ограничениям газоснабжения — детали

20:53 Зеленский подытожил встречу с лидерами в Лондоне

20:46 Графики отключений света — что ждёт одесситов завтра

20:26 Объявлен бюджет Олимпийских игр-2030

20:18 Мобилизованный погиб после падения — официальное заявление ТЦК

20:15 Стармер анонсировал усиление ВСУ по дальнобойным ударам

20:12 Необычный тренд — что происходит с арендой жилья в Киеве

20:05 Отключение электроэнергии — где и когда завтра не будет света

19:51 Стармер заявил о планах ограничить доступ РФ к рынкам нефти

19:50 В Украине будет Программа восстановления прифронтовых территорий

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

21:00 Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

17:52 В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

15:07 Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

13:06 Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

08:00 ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

