Зарплати вчителям та бюджет-2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про ядерний статус України та гральний бізнес.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Політик в ефірі детально розкриватиме такі теми:

підвищення заробітної плати викладам вишів наступного року;

додаткове фінансування для програми "єОселя";

збільшення програми "Доступні кредити 5-7-9";

вплив ухилення від податків на зростання пенсій та зарплат;

оподаткування у гральному бізнесі.

