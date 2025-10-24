Відео
Україна
Відео

Зарплати вчителям та бюджет-2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Зарплати вчителям та бюджет-2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

24 жовтня 2025 р. 21:00

21:00 Зарплати вчителям та бюджет-2026 — інтерв'ю з Гетманцевом

17:52 У Лондоні готують рішення щодо ракет для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

15:07 Зеленський прибув у Британію — прямий ефір

13:06 Трамп сказав, коли РФ відчує санкції США — ефір День.LIVE

08:00 ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2025
18:10 Трамп анонсував звернення з Білого дому — ефір Вечір.LIVE

13:06 Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

10:20 Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

08:00 Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2025
19:00 Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про ядерний статус України та гральний бізнес.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Політик в ефірі детально розкриватиме такі теми:

  • підвищення заробітної плати викладам вишів наступного року;
  • додаткове фінансування для програми  "єОселя";
  • збільшення програми "Доступні кредити 5-7-9";
  • вплив ухилення від податків на зростання пенсій та зарплат;
  • оподаткування у гральному бізнесі.

Нагадаємо, що нещодавно Гетманцев розповів, якими будуть прожитковий мінімум та пенсія в Україні у 2026 році.

Також Гетманцев озвучив рішення щодо того, як забезпечити житлом українських вчителів.

20:59 В Україні готуються до обмежень газопостачання — деталі

20:53 Зеленський підсумував зустріч із лідерами в Лондоні

20:46 Графіки відключень світла — що чекає на одеситів завтра

20:26 Оголошено бюджет Олімпійських ігор-2030

20:18 Мобілізований загинув після падіння — офіційна заява ТЦК

20:15 Стармер анонсував посилення ЗСУ щодо далекобійних ударів

20:12 Незвичний тренд — що відбувається з орендою житла у Києві

20:05 Відключення електроенергії — де та коли завтра не буде світла

19:51 Стармер заявив про плани обмежити доступ РФ до ринків нафти

