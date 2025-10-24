Відео
У Лондоні готують рішення щодо ракет для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

У Лондоні готують рішення щодо ракет для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

24 жовтня 2025 р. 17:52

У п'ятницю, 24 жовтня, Лондон приймає з офіційним візитом Президента України Володимира Зеленського. У столиці Великої Британії пройде зустріч "Коаліції охочих" — понад 20 союзників зберуться, щоб обговорити допомогу Києві.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 24 жовтня. 

Гості ефіру

Запрошені гості:

  • народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
  • народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • експертка з медичного права, заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр. Наталія Лісневська;
  • міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • колишний спецрадник генерала-командуючого армією США в Європі Бена Годжеса, Президент та співзасновник Київського інституту національної та глобальної безпеки (KINGS) Марк Войджер;
  • міністр соцполітики протягом 2022-2025 рр., кандидат юридичних наук Оксана Жолнович

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером підкреслив, що Росія робить усе можливе, щоб спричинити масштабну гуманітарну кризу в Україні цієї зими.

Також під час офіційного візиту український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ у Віндзорському замку.

