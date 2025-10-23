Відео
Україна
Трамп анонсував звернення з Білого дому — ефір Вечір.LIVE

Трамп анонсував звернення з Білого дому — ефір Вечір.LIVE

23 жовтня 2025 р. 18:10

Президент США Дональд Трамп 23 жовтня виступить із важливою заявою з Білого дому. Його промова розпочнеться о 22:00 за київським часом. 

Про це та не тільки поговорять в ефірі Вечір.LIVE 23 жовтня.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Вікторія Гриб — нардепка, позафракційна;
  • Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Валентин Наливайченко — народний депутат України, "Батьківщина".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп пояснив, чому запровадив санкції проти РФ лише зараз. За його словами, Вашингтон чекав угоди про мир. 

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп скасував свою зустріч із Путіним. Вона мала відбутися в Будапешті. 

