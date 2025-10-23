Трамп анонсировал обращение из Белого дома — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп 23 октября выступит с важным заявлением из Белого дома. Его речь начнется в 22:00 по киевскому времени.

Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE 23 октября.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Виктория Гриб — нардеп, внефракционная;

Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Валентин Наливайченко — народный депутат Украины, "Батькивщина".

Напомним, ранее Дональд Трамп объяснил, почему ввел санкции против РФ только сейчас. По его словам, Вашингтон ждал соглашения о мире.

Также СМИ сообщали, что Трамп отменил свою встречу с Путиным. Она должна была состояться в Будапеште.