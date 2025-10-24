Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE arrow
ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Оновлено

08:00 ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2025
Text
Оновлено

18:10 Трамп анонсував звернення з Білого дому — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:06 Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

10:20 Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

Text
Оновлено

08:00 Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2025
Text
Оновлено

19:00 Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

Text
Оновлено

18:09 В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:02 Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:01 Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2025
Text
Оновлено

17:58 Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2025
Text

18:10 Трамп анонсував звернення з Білого дому — ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

Text

10:20 Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

Text

08:00 Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Лідери Європейського союзу відклали рішення щодо використання заморожених активів Росії на допомогу Україні. Дане рішення відклали до грудня через те, що Бельгія зажадала більших гарантій того, що вона не нестиме відповідальності за ризики, пов'язані з позиками на суму 140 млрд. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 24 жовтня

Ведучі та запрошені експерти обговорять головні економічні, військові та політичні події дня. У центрі уваги буде стан енергетики та підготовка до зими: Україна почала відбір газу з підземних сховищ, уряд виділяє додаткові кошти на опалювальний сезон, а частина регіонів залишається без світла через наслідки обстрілів. Йтиметься і про кризову ситуацію на Чернігівщині та заходи для стабілізації енергосистеми в умовах постійних атак.

У фокусі розмови буде й новий 19-й пакет санкцій проти Росії, неочікувані обмеження з боку Трампа проти "Роснефти" і "Лукойлу", реакція Кремля та вплив нових санкцій на світовий нафтовий ринок. Експерти проаналізують, як ці події змінюють політичний баланс і позицію Китаю щодо співпраці з РФ.

Також у студії говоритимуть про оновлену систему військових контрактів "18–24", якість мобілізаційного ресурсу, реформу ТЦК та ініціативи для підготовки молоді до служби. Обговорення торкнеться питання обороноздатності, внутрішньої дисципліни та необхідності технологічного оновлення армії.

Окрема увага буде приділена міжнародній підтримці України: фінансуванню зарплат військових з боку ЄС, переговорам про постачання ракет Tomahawk, підписанню угоди з Швецією щодо винищувачів Gripen та "репараційній позиці" Зеленського. Завершить ефір обговорення економічної ситуації в Україні, прогнозів НБУ, санкційної політики Заходу та пошуку ресурсів для стабільності держбюджету у 2026 році.

Запрошені гості:

  • Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція "Слуга Народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Роман Стеблівський, експерт з політичних питань та адвокації Ради економічної безпеки України;
  • Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади;
  • Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
  • Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук;
  • Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, прем’єр-міністр України (2001–2002);
  • Юрій Хандучка, штаб-сержант самохідно-артилерійського дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи;
  • Василь Мельник, експерт з державного управління.

Нагадаємо, в Кремлі почали відкрито погрожувати США через новий пакет санкцій проти Росії. Тим часом Німеччина хоче зняти санкції з підприємств від "Роснефть" — стало відомо чому. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:24 Масовані атаки спричинили збої в русі поїздів в Україні

08:10 Шахтар провально зіграв з Легією в ЛК — що сталося на полі

08:00 UNHCR Ukraine виплатить ВПО по 11 тис. грн — що треба знати

Text

08:00 ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

07:57 РФ завдала понад 800 ударів по Запорізькій області — є поранені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:42 У Московській області дрон влетів у житловий будинок — відео

07:34 34 роки без'ядерного статусу — причини та наслідки для України

07:30 Порушення військового обліку — чи відмовлять у відстрочці

07:25 У якому транспорті українцям 60+ доведеться платити у листопаді

07:02 Німеччина хоче прибрати "дочок" "Роснафти" із санкцій США, — ЗМІ

08:24 Масовані атаки спричинили збої в русі поїздів в Україні

08:10 Шахтар провально зіграв з Легією в ЛК — що сталося на полі

08:00 UNHCR Ukraine виплатить ВПО по 11 тис. грн — що треба знати

07:57 РФ завдала понад 800 ударів по Запорізькій області — є поранені

07:42 У Московській області дрон влетів у житловий будинок — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:34 34 роки без'ядерного статусу — причини та наслідки для України

07:30 Порушення військового обліку — чи відмовлять у відстрочці

07:25 У якому транспорті українцям 60+ доведеться платити у листопаді

07:02 Німеччина хоче прибрати "дочок" "Роснафти" із санкцій США, — ЗМІ

07:01 Небезпечні операції для грошей в ПриватБанку — що треба знати

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

22 жовтня

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

21 жовтня

22:43 Осінні ціни на Привозі — що купують одесити, чи змінюється попит

20 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

17 жовтня

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні

13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

10 жовтня

18:52 Військова адміністрація в Одесі — що про це думають містяни

Text

08:00 ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

23 жовтня
Text

18:10 Трамп анонсував звернення з Білого дому — ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

Text

10:20 Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

Text

08:00 Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп анонсував звернення з Білого дому — ефір Вечір.LIVE

Трамп анонсував звернення з Білого дому — ефір Вечір.LIVE

23 жовтня 2025 р. 18:10
Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

23 жовтня 2025 р. 13:06
Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

23 жовтня 2025 р. 10:20
Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2025 р. 08:00
Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

22 жовтня 2025 р. 19:00
В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

22 жовтня 2025 р. 18:09
Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

22 жовтня 2025 р. 13:02
Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2025 р. 08:01

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації