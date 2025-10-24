ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

Лідери Європейського союзу відклали рішення щодо використання заморожених активів Росії на допомогу Україні. Дане рішення відклали до грудня через те, що Бельгія зажадала більших гарантій того, що вона не нестиме відповідальності за ризики, пов'язані з позиками на суму 140 млрд.

Ефір Ранок.LIVE 24 жовтня

Ведучі та запрошені експерти обговорять головні економічні, військові та політичні події дня. У центрі уваги буде стан енергетики та підготовка до зими: Україна почала відбір газу з підземних сховищ, уряд виділяє додаткові кошти на опалювальний сезон, а частина регіонів залишається без світла через наслідки обстрілів. Йтиметься і про кризову ситуацію на Чернігівщині та заходи для стабілізації енергосистеми в умовах постійних атак.

У фокусі розмови буде й новий 19-й пакет санкцій проти Росії, неочікувані обмеження з боку Трампа проти "Роснефти" і "Лукойлу", реакція Кремля та вплив нових санкцій на світовий нафтовий ринок. Експерти проаналізують, як ці події змінюють політичний баланс і позицію Китаю щодо співпраці з РФ.

Також у студії говоритимуть про оновлену систему військових контрактів "18–24", якість мобілізаційного ресурсу, реформу ТЦК та ініціативи для підготовки молоді до служби. Обговорення торкнеться питання обороноздатності, внутрішньої дисципліни та необхідності технологічного оновлення армії.

Окрема увага буде приділена міжнародній підтримці України: фінансуванню зарплат військових з боку ЄС, переговорам про постачання ракет Tomahawk, підписанню угоди з Швецією щодо винищувачів Gripen та "репараційній позиці" Зеленського. Завершить ефір обговорення економічної ситуації в Україні, прогнозів НБУ, санкційної політики Заходу та пошуку ресурсів для стабільності держбюджету у 2026 році.

Запрошені гості:

Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція "Слуга Народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Роман Стеблівський, експерт з політичних питань та адвокації Ради економічної безпеки України;

Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади;

Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук;

Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, прем’єр-міністр України (2001–2002);

Юрій Хандучка, штаб-сержант самохідно-артилерійського дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи;

Василь Мельник, експерт з державного управління.

Нагадаємо, в Кремлі почали відкрито погрожувати США через новий пакет санкцій проти Росії. Тим часом Німеччина хоче зняти санкції з підприємств від "Роснефть" — стало відомо чому.