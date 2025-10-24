ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

Лидеры Европейского союза отложили решение об использовании замороженных активов России на помощь Украине. Данное решение отложили до декабря из-за того, что Бельгия потребовала больших гарантий того, что она не будет нести ответственности за риски, связанные с займами на сумму 140 млрд.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 24 октября

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят главные экономические, военные и политические события дня. В центре внимания будет состояние энергетики и подготовка к зиме: Украина начала отбор газа из подземных хранилищ, правительство выделяет дополнительные средства на отопительный сезон, а часть регионов остается без света из-за последствий обстрелов. Речь пойдет и о кризисной ситуации на Черниговщине и мерах по стабилизации энергосистемы в условиях постоянных атак.

В фокусе разговора будет и новый 19-й пакет санкций против России, неожиданные ограничения со стороны Трампа против "Роснефти" и "Лукойла", реакция Кремля и влияние новых санкций на мировой нефтяной рынок. Эксперты проанализируют, как эти события меняют политический баланс и позицию Китая по сотрудничеству с РФ.

Также в студии будут говорить об обновленной системе военных контрактов "18-24", качестве мобилизационного ресурса, реформе ТЦК и инициативах для подготовки молодежи к службе. Обсуждение коснется вопроса обороноспособности, внутренней дисциплины и необходимости технологического обновления армии.

Отдельное внимание будет уделено международной поддержке Украины: финансированию зарплат военных со стороны ЕС, переговорам о поставках ракет Tomahawk, подписанию соглашения со Швецией по истребителям Gripen и "репарационному займу" Зеленского. Завершит эфир обсуждение экономической ситуации в Украине, прогнозов НБУ, санкционной политики Запада и поиска ресурсов для стабильности госбюджета в 2026 году.

Приглашенные гости:

Сергей Нагорняк, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Роман Стебливский, эксперт по политическим вопросам и адвокации Совета экономической безопасности Украины;

Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады;

Арсений Пушкаренко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

Андрей Городницкий, политолог, кандидат философских наук;

Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины (2001-2002);

Юрий Хандучка, штаб-сержант самоходно-артиллерийского дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы;

Василий Мельник, эксперт по государственному управлению.

Напомним, в Кремле начали открыто угрожать США из-за нового пакета санкций против России. Тем временем Германия хочет снять санкции с предприятий от "Роснефти" - стало известно почему.