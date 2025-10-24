Видео
Україна
В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

24 октября 2025 г. 17:52

В пятницу, 24 октября, Лондон принимает с официальным визитом Президента Украины Владимира Зеленского. В столице Великобритании пройдет встреча "Коалиции желающих" — более 20 союзников соберутся, чтобы обсудить помощь в Киеве.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 24 октября.

Гости эфира

Приглашенные гости:

  • народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • эксперт по медицинскому праву, заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг. Наталья Лисневская;
  • международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • бывший спецсоветник генерала-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, Президент и соучредитель Киевского института национальной и глобальной безопасности (KINGS) Марк Войджер;
  • министр соцполитики в течение 2022-2025 гг., кандидат юридических наук Оксана Жолнович

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул, что Россия делает все возможное, чтобы вызвать масштабный гуманитарный кризис в Украине этой зимой.

Также во время официального визита украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с королем Великобритании Чарльзом III в Виндзорском замке.

Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

24 октября 2025 г. 15:07
Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

24 октября 2025 г. 13:06
ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2025 г. 8:00
Трамп анонсировал обращение из Белого дома — эфир Вечір.LIVE

Трамп анонсировал обращение из Белого дома — эфир Вечір.LIVE

23 октября 2025 г. 18:10
Трамп планирует встречу с Си Цзиньпином — эфир День.LIVE

Трамп планирует встречу с Си Цзиньпином — эфир День.LIVE

23 октября 2025 г. 13:06
Владимир Зеленский встретился с Антониу Коштой — прямой эфир

Владимир Зеленский встретился с Антониу Коштой — прямой эфир

23 октября 2025 г. 10:20
Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

23 октября 2025 г. 8:00
Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

22 октября 2025 г. 19:00

