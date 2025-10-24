В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

В пятницу, 24 октября, Лондон принимает с официальным визитом Президента Украины Владимира Зеленского. В столице Великобритании пройдет встреча "Коалиции желающих" — более 20 союзников соберутся, чтобы обсудить помощь в Киеве.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 24 октября.

Гости эфира

Приглашенные гости:

народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;

народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

эксперт по медицинскому праву, заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг. Наталья Лисневская;

международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;

бывший спецсоветник генерала-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, Президент и соучредитель Киевского института национальной и глобальной безопасности (KINGS) Марк Войджер;

министр соцполитики в течение 2022-2025 гг., кандидат юридических наук Оксана Жолнович

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул, что Россия делает все возможное, чтобы вызвать масштабный гуманитарный кризис в Украине этой зимой.

Также во время официального визита украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с королем Великобритании Чарльзом III в Виндзорском замке.