Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

США 22 октября ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Сегодня американский лидер Дональд Трамп фактически заявил, что РФ может почувствовать последствия уже через полгода.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 24 октября.

Гости эфира

Алексей Буряченко — исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Юрий Романюк — председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";

Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Василий Пехньо — военный обозреватель, журналист;

Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований;

Ирина Никорак — нардеп от фракции "Европейская Солидарность";

Сергей Кузан — председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества;

Алексей Леонов - народный депутат, "Слуга народа".

Напомним, ранее Трамп объяснил, что ввел санкции против России только сейчас, потому что он ждал мирного соглашения. Его возмутило то, что этого не произошло.

В то же время CNN пишет, что санкции Трампа могут изменить ход экономической войны с РФ. Новые ограничения действующего президента оказались смелее действий Джо Байдена.