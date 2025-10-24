Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

США 22 октября ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Сегодня американский лидер Дональд Трамп фактически заявил, что РФ может почувствовать последствия уже через полгода.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 24 октября.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Алексей Буряченко — исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
- Юрий Романюк — председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";
- Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований;
- Василий Пехньо — военный обозреватель, журналист;
- Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований;
- Ирина Никорак — нардеп от фракции "Европейская Солидарность";
- Сергей Кузан — председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества;
- Алексей Леонов - народный депутат, "Слуга народа".
Напомним, ранее Трамп объяснил, что ввел санкции против России только сейчас, потому что он ждал мирного соглашения. Его возмутило то, что этого не произошло.
В то же время CNN пишет, что санкции Трампа могут изменить ход экономической войны с РФ. Новые ограничения действующего президента оказались смелее действий Джо Байдена.