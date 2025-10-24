Видео
Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

24 октября 2025 г. 13:06

США 22 октября ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Сегодня американский лидер Дональд Трамп фактически заявил, что РФ может почувствовать последствия уже через полгода.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 24 октября.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко — исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Юрий Романюк — председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";
  • Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Василий Пехньо — военный обозреватель, журналист;
  • Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований;
  • Ирина Никорак — нардеп от фракции "Европейская Солидарность";
  • Сергей Кузан — председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества;
  • Алексей Леонов - народный депутат, "Слуга народа".

Напомним, ранее Трамп объяснил, что ввел санкции против России только сейчас, потому что он ждал мирного соглашения. Его возмутило то, что этого не произошло.

В то же время CNN пишет, что санкции Трампа могут изменить ход экономической войны с РФ. Новые ограничения действующего президента оказались смелее действий Джо Байдена.

