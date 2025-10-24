Трамп сказав, коли РФ відчує санкції США — ефір День.LIVE

США 22 жовтня ввели санкції проти найбільших нафтових компаній Росії. Сьогодні американський лідер Дональд Трамп фактично заявив, що РФ може відчути наслідки вже за пів року.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 24 жовтня.

Гості ефіру

Олексій Буряченко — виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";

В'ячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Василь Пехньо — військовий оглядач, журналіст;

Володимир Дубовик — директор Центру міжнародних досліджень;

Ірина Никорак — нардепка від фракції "Європейська Солідарність";

Сергій Кузан — голова Українського центру безпеки та співпраці;

Олексій Леонов — народний депутат, "Слуга Народу".

Нагадаємо, раніше Трамп пояснив, що ввів санкції проти Росії лише зараз, тому що він чекав мирної угоди. Його обурило те, що цього не сталося.

Водночас CNN пише, що санкції Трампа можуть змінити хід економічної війни з РФ. Нові обмеження чинного президента виявилися сміливішими за дії Джо Байдена.