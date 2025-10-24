Відео
Трамп сказав, коли РФ відчує санкції США — ефір День.LIVE

Трамп сказав, коли РФ відчує санкції США — ефір День.LIVE

24 жовтня 2025 р. 13:06

США 22 жовтня ввели санкції проти найбільших нафтових компаній Росії. Сьогодні американський лідер Дональд Трамп фактично заявив, що РФ може відчути наслідки вже за пів року.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 24 жовтня. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";
  • В'ячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Василь Пехньо — військовий оглядач, журналіст;
  • Володимир Дубовик — директор Центру міжнародних досліджень;
  • Ірина Никорак — нардепка від фракції "Європейська Солідарність";
  • Сергій Кузан — голова Українського центру безпеки та співпраці;
  • Олексій Леонов — народний депутат, "Слуга Народу".

Нагадаємо, раніше Трамп пояснив, що ввів санкції проти Росії лише зараз, тому що він чекав мирної угоди. Його обурило те, що цього не сталося. 

Водночас CNN пише, що санкції Трампа можуть змінити хід економічної війни з РФ. Нові обмеження чинного президента виявилися сміливішими за дії Джо Байдена.

ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2025 р. 08:00
Трамп анонсував звернення з Білого дому — ефір Вечір.LIVE

Трамп анонсував звернення з Білого дому — ефір Вечір.LIVE

23 жовтня 2025 р. 18:10
Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

23 жовтня 2025 р. 13:06
Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

23 жовтня 2025 р. 10:20
Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2025 р. 08:00
Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

22 жовтня 2025 р. 19:00
В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

22 жовтня 2025 р. 18:09
Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

22 жовтня 2025 р. 13:02

