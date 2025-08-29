Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Народный депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью изданию Новини.LIVE. Он обсудил ряд важных тем, касающихся экономики и социальной политики Украины.
Посмотреть эфир с Даниилом Гетманцевым можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир с Даниилом Гетманцевым
Среди тем эфира:
- Самые большие достижения Верховной Рады
- Стремительный рост государственного долга Украины
- Выполнение Украиной всех обязательств несмотря на войну
- Прогноз роста зарплат у учителей
- Необходимость аудита всех государственных программ
- Восстановление страны, которое не ждет завершения войны
- Выезд граждан из Украины
- Проблемы, которые нужно решить для возвращения беженцев
Напомним, что Гетманцев неоднократно подчеркивал: одна из ключевых проблем Украины — это кумовство в кадровой политике.
Ранее мы также информировали, что Гетманцев обращал внимание на теневые схемы в сфере ресторанного бизнеса. По его словам, большинство заведений работают через ФЛП.