Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE
Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

29 августа 2025 г. 21:00

Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

28 августа 2025
27 августа 2025
21:00 Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Народный депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью изданию Новини.LIVE. Он обсудил ряд важных тем, касающихся экономики и социальной политики Украины.

Посмотреть эфир с Даниилом Гетманцевым можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир с Даниилом Гетманцевым

Среди тем эфира:

  • Самые большие достижения Верховной Рады
  • Стремительный рост государственного долга Украины
  • Выполнение Украиной всех обязательств несмотря на войну
  • Прогноз роста зарплат у учителей
  • Необходимость аудита всех государственных программ
  • Восстановление страны, которое не ждет завершения войны
  • Выезд граждан из Украины
  • Проблемы, которые нужно решить для возвращения беженцев

Напомним, что Гетманцев неоднократно подчеркивал: одна из ключевых проблем Украины — это кумовство в кадровой политике.

Ранее мы также информировали, что Гетманцев обращал внимание на теневые схемы в сфере ресторанного бизнеса. По его словам, большинство заведений работают через ФЛП.

