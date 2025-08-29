Відео
Зарплати та бюджет на 2026 — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Зарплати та бюджет на 2026 — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

29 серпня 2025 р. 21:00

Народний депутат від "Слуги народу" та очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтерв’ю виданню Новини.LIVE. Він обговорив низку важливих тем, що стосуються економіки та соціальної політики України.

Подивитися ефір з Данилом Гетманцевим можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір з Данилом Гетманцевим

Серед тем ефіру:

  • Найбільші досягнення Верховної Ради
  • Стрімке зростання державного боргу України
  • Виконання Україною всіх зобов’язань попри війну
  • Прогноз зростання зарплат у вчителів
  • Необхідність аудиту всіх державних програм
  • Відновлення країни, яке не чекає завершення війни
  • Виїзд громадян з України
  • Проблеми, які потрібно вирішити для повернення біженців

Нагадаємо, що Гетманцев неодноразово підкреслював: одна з ключових проблем України — це кумівство у кадровій політиці. 

Раніше ми також інформували, що Гетманцев звертав увагу на тіньові схеми у сфері ресторанного бізнесу. За його словами, більшість закладів працюють через ФОПів.

