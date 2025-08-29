Зарплати та бюджет на 2026 — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Народний депутат від "Слуги народу" та очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтерв’ю виданню Новини.LIVE. Він обговорив низку важливих тем, що стосуються економіки та соціальної політики України.
Подивитися ефір з Данилом Гетманцевим можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір з Данилом Гетманцевим
Серед тем ефіру:
- Найбільші досягнення Верховної Ради
- Стрімке зростання державного боргу України
- Виконання Україною всіх зобов’язань попри війну
- Прогноз зростання зарплат у вчителів
- Необхідність аудиту всіх державних програм
- Відновлення країни, яке не чекає завершення війни
- Виїзд громадян з України
- Проблеми, які потрібно вирішити для повернення біженців
Нагадаємо, що Гетманцев неодноразово підкреслював: одна з ключових проблем України — це кумівство у кадровій політиці.
Раніше ми також інформували, що Гетманцев звертав увагу на тіньові схеми у сфері ресторанного бізнесу. За його словами, більшість закладів працюють через ФОПів.