Зарплати та бюджет на 2026 — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Народний депутат від "Слуги народу" та очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтерв’ю виданню Новини.LIVE. Він обговорив низку важливих тем, що стосуються економіки та соціальної політики України.

Подивитися ефір з Данилом Гетманцевим можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір з Данилом Гетманцевим

Серед тем ефіру:

Найбільші досягнення Верховної Ради

Стрімке зростання державного боргу України

Виконання Україною всіх зобов’язань попри війну

Прогноз зростання зарплат у вчителів

Необхідність аудиту всіх державних програм

Відновлення країни, яке не чекає завершення війни

Виїзд громадян з України

Проблеми, які потрібно вирішити для повернення біженців

Нагадаємо, що Гетманцев неодноразово підкреслював: одна з ключових проблем України — це кумівство у кадровій політиці.

Раніше ми також інформували, що Гетманцев звертав увагу на тіньові схеми у сфері ресторанного бізнесу. За його словами, більшість закладів працюють через ФОПів.