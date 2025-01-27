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Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

27 января 2025 г. 17:50

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17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

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13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

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13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

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17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

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14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

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Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о нововведениях Трампа в США, заявлении Залужного относительно войны в Украине и годовщине освобождения Аушвица. Кроме того, речь пойдет о прохождении скрининга законодательства Украины, мобилизацию 18-летних и не только.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

В сегодняшнем эфире Вечір.LIVE обсуждаем такие темы:

  • в ближайшие дни в Украине могут презентовать то, как собираются пополнять армию 18-летними и 25-летними, — Щур;
  • студенты будут отчислены за отказ проходить базовую военную подготовку, — Минобороны;
  • в Раде зарегистрировали законопроект об ответственности представителей ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации;
  • представители USAID получили указание остановить проекты, связанные с Украиной, — Reuters;
  • въезд в США мигрантов, в том числе и украинцев, приостановлен, — NYT;
  • сегодня мир чтит жертв Холокоста, одной из самых страшных трагедий в истории;
  • Президент Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях к 80-й годовщине освобождения Аушвица;
  • Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании Лукашенко президентом, — СМИ;
  • в Еврокомиссии говорят, что скрининг законодательства Украины продлится до осени 2025 года;
  • Венгрия согласилась продлить санкции против России, но есть условие, — СМИ;
  • Умеров увольняет всех причастных к провалу закупок вооружения;
  • ограниченно годных, которые обратятся с заявлением об отсрочке, сначала направят на ВВК.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины, "Слуга Народа" Олег Дунда;
  • политолог-международник Николай Волковский;
  • доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • военный аналитик Евгений Дикий;
  • военный обозреватель Давид Шарп;
  • бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

Напомним, сегодня, 27 января, мир вспоминает о жертвах Холокоста. По случаю 80-летия освобождения Аушвица туда съезжаются представители разных стран, Владимир Зеленский также прибыл в Польшу.

Бывший командующий Армией США в Европе заявил, что снижение призывного возраста до 18 лет не решит проблему с мобилизацией в Украине. Генерала Ходжес убежден, что главная проблема в недоверии украинцев к власти.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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