Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о нововведениях Трампа в США, заявлении Залужного относительно войны в Украине и годовщине освобождения Аушвица. Кроме того, речь пойдет о прохождении скрининга законодательства Украины, мобилизацию 18-летних и не только.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

В сегодняшнем эфире Вечір.LIVE обсуждаем такие темы:

в ближайшие дни в Украине могут презентовать то, как собираются пополнять армию 18-летними и 25-летними, — Щур;

студенты будут отчислены за отказ проходить базовую военную подготовку, — Минобороны;

в Раде зарегистрировали законопроект об ответственности представителей ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации;

представители USAID получили указание остановить проекты, связанные с Украиной, — Reuters;

въезд в США мигрантов, в том числе и украинцев, приостановлен, — NYT;

сегодня мир чтит жертв Холокоста, одной из самых страшных трагедий в истории;

Президент Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях к 80-й годовщине освобождения Аушвица;

Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании Лукашенко президентом, — СМИ;

в Еврокомиссии говорят, что скрининг законодательства Украины продлится до осени 2025 года;

Венгрия согласилась продлить санкции против России, но есть условие, — СМИ;

Умеров увольняет всех причастных к провалу закупок вооружения;

ограниченно годных, которые обратятся с заявлением об отсрочке, сначала направят на ВВК.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины, "Слуга Народа" Олег Дунда;

политолог-международник Николай Волковский;

доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

военный аналитик Евгений Дикий;

военный обозреватель Давид Шарп;

бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

Напомним, сегодня, 27 января, мир вспоминает о жертвах Холокоста. По случаю 80-летия освобождения Аушвица туда съезжаются представители разных стран, Владимир Зеленский также прибыл в Польшу.

Бывший командующий Армией США в Европе заявил, что снижение призывного возраста до 18 лет не решит проблему с мобилизацией в Украине. Генерала Ходжес убежден, что главная проблема в недоверии украинцев к власти.