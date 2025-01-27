Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о нововведениях Трампа в США, заявлении Залужного относительно войны в Украине и годовщине освобождения Аушвица. Кроме того, речь пойдет о прохождении скрининга законодательства Украины, мобилизацию 18-летних и не только.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
В сегодняшнем эфире Вечір.LIVE обсуждаем такие темы:
- в ближайшие дни в Украине могут презентовать то, как собираются пополнять армию 18-летними и 25-летними, — Щур;
- студенты будут отчислены за отказ проходить базовую военную подготовку, — Минобороны;
- в Раде зарегистрировали законопроект об ответственности представителей ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации;
- представители USAID получили указание остановить проекты, связанные с Украиной, — Reuters;
- въезд в США мигрантов, в том числе и украинцев, приостановлен, — NYT;
- сегодня мир чтит жертв Холокоста, одной из самых страшных трагедий в истории;
- Президент Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях к 80-й годовщине освобождения Аушвица;
- Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании Лукашенко президентом, — СМИ;
- в Еврокомиссии говорят, что скрининг законодательства Украины продлится до осени 2025 года;
- Венгрия согласилась продлить санкции против России, но есть условие, — СМИ;
- Умеров увольняет всех причастных к провалу закупок вооружения;
- ограниченно годных, которые обратятся с заявлением об отсрочке, сначала направят на ВВК.
Гости сегодняшнего эфира:
- народный депутат Украины, "Слуга Народа" Олег Дунда;
- политолог-международник Николай Волковский;
- доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
- дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
- военный аналитик Евгений Дикий;
- военный обозреватель Давид Шарп;
- бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов.
Напомним, сегодня, 27 января, мир вспоминает о жертвах Холокоста. По случаю 80-летия освобождения Аушвица туда съезжаются представители разных стран, Владимир Зеленский также прибыл в Польшу.
Бывший командующий Армией США в Европе заявил, что снижение призывного возраста до 18 лет не решит проблему с мобилизацией в Украине. Генерала Ходжес убежден, что главная проблема в недоверии украинцев к власти.