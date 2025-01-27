Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про нововведення Трампа у США, заяву Залужного щодо війни в Україні та річницю звільнення Аушвіцу. Крім того, йтиметься про проходження скринінгу законодавства України, мобілізацію 18-річних і не тільки.
Подивитись ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
В сьогоднішньому ефірі Вечір.LIVE обговорюємо такі теми:
- найближчими днями в Україні можуть презентувати те, як збираються поповнювати військо 18-річними та 25-річними, — Щур;
- студенти будуть відраховані за відмову проходити базову військову підготовку, – Міноборони;
- у Раді зареєстрували законопроєкт про відповідальність представників ТЦК та ВЛК за порушення порядку мобілізації;
- представники USAID отримали вказівку зупинити проєкти, пов'язані з Україною, — Reuters;
- в'їзд у США мігрантів, у тому числі й українців, призупинено, — NYT;
- сьогодні світ вшановує жертв Голокосту, однієї з найстрашніших трагедій в історії;
- Президент Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу;
- Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання Лукашенка президентом, — ЗМІ;
- у Єврокомісії кажуть, що скринінг законодавства України триватиме до осені 2025 року;
- Угорщина погодилась продовжити санкції проти Росії, але має умову, — ЗМІ;
- Умєров звільняє всіх причетних до провалу закупівель озброєння;
- обмежено придатних, які звернуться з заявою про відстрочку, спочатку направлять на ВЛК.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат України, "Слуга Народу" Олег Дунда;
- політолог-міжнародник Микола Волківський;
- доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
- дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
- військовий аналітик Євген Дикий;
- військовий оглядач Давид Шарп;
- колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.
Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, світ згадує про жертв Голокосту. З нагоди 80-річчя визволення Аушвіцу туди з'їжджаються представники різних країн, Володимир Зеленський також прибув у Польщу.
Колишній командувач Армією США у Європі заявив, що зниження призовного віку до 18 років не розв'яже проблему з мобілізацією в Україні. Генерала Годжес переконаний, що головна проблема у недовірі українців до влади.