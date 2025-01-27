Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про нововведення Трампа у США, заяву Залужного щодо війни в Україні та річницю звільнення Аушвіцу. Крім того, йтиметься про проходження скринінгу законодавства України, мобілізацію 18-річних і не тільки.

Подивитись ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

В сьогоднішньому ефірі Вечір.LIVE обговорюємо такі теми:

найближчими днями в Україні можуть презентувати те, як збираються поповнювати військо 18-річними та 25-річними, — Щур;

студенти будуть відраховані за відмову проходити базову військову підготовку, – Міноборони;

у Раді зареєстрували законопроєкт про відповідальність представників ТЦК та ВЛК за порушення порядку мобілізації;

представники USAID отримали вказівку зупинити проєкти, пов'язані з Україною, — Reuters;

в'їзд у США мігрантів, у тому числі й українців, призупинено, — NYT;

сьогодні світ вшановує жертв Голокосту, однієї з найстрашніших трагедій в історії;

Президент Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу;

Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання Лукашенка президентом, — ЗМІ;

у Єврокомісії кажуть, що скринінг законодавства України триватиме до осені 2025 року;

Угорщина погодилась продовжити санкції проти Росії, але має умову, — ЗМІ;

Умєров звільняє всіх причетних до провалу закупівель озброєння;

обмежено придатних, які звернуться з заявою про відстрочку, спочатку направлять на ВЛК.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України, "Слуга Народу" Олег Дунда;

політолог-міжнародник Микола Волківський;

доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

військовий аналітик Євген Дикий;

військовий оглядач Давид Шарп;

колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, світ згадує про жертв Голокосту. З нагоди 80-річчя визволення Аушвіцу туди з'їжджаються представники різних країн, Володимир Зеленський також прибув у Польщу.

Колишній командувач Армією США у Європі заявив, що зниження призовного віку до 18 років не розв'яже проблему з мобілізацією в Україні. Генерала Годжес переконаний, що головна проблема у недовірі українців до влади.