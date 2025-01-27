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Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

27 січня 2025 р. 17:50

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17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

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17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

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13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

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00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

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19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про нововведення Трампа у США, заяву Залужного щодо війни в Україні та річницю звільнення Аушвіцу. Крім того, йтиметься про проходження скринінгу законодавства України, мобілізацію 18-річних і не тільки.

Подивитись ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

В сьогоднішньому ефірі Вечір.LIVE обговорюємо такі теми:

  • найближчими днями в Україні можуть презентувати те, як збираються поповнювати військо 18-річними та 25-річними, — Щур;
  • студенти будуть відраховані за відмову проходити базову військову підготовку, – Міноборони;
  • у Раді зареєстрували законопроєкт про відповідальність представників ТЦК та ВЛК за порушення порядку мобілізації;
  • представники USAID отримали вказівку зупинити проєкти, пов'язані з Україною, — Reuters;
  • в'їзд у США мігрантів, у тому числі й українців, призупинено, — NYT;
  • сьогодні світ вшановує жертв Голокосту, однієї з найстрашніших трагедій в історії;
  • Президент Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу;
  • Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання Лукашенка президентом, — ЗМІ;
  • у Єврокомісії кажуть, що скринінг законодавства України триватиме до осені 2025 року;
  • Угорщина погодилась продовжити санкції проти Росії, але має умову, — ЗМІ;
  • Умєров звільняє всіх причетних до провалу закупівель озброєння;
  • обмежено придатних, які звернуться з заявою про відстрочку, спочатку направлять на ВЛК.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України, "Слуга Народу" Олег Дунда;
  • політолог-міжнародник Микола Волківський;
  • доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • військовий аналітик Євген Дикий;
  • військовий оглядач Давид Шарп;
  • колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, світ згадує про жертв Голокосту. З нагоди 80-річчя визволення Аушвіцу туди з'їжджаються представники різних країн, Володимир Зеленський також прибув у Польщу.

Колишній командувач Армією США у Європі заявив, що зниження призовного віку до 18 років не розв'яже проблему з мобілізацією в Україні. Генерала Годжес переконаний, що головна проблема у недовірі українців до влади.

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18:31 До Молдови не дорого — на Одещині затримали перевізника

18:29 Трагедія Голокосту — історія Юрія, який втратив матір у два роки

18:20 Безплатний проїзд для українок 60+ — де діють пільги у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

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13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
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22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

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19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

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17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

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13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

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13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади