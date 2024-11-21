Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, участник Майдана Евгений Нищук, нардепы Игорь Фрис, Анатолий Бурмич, Юрий Костенко, военный аналитик Денис Попович, социолог Андрей Еременко и член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук. В частности, они обсудят закрытие западных посольств в Киеве.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, действительно ли Украина ударила по РФ британскими ракетами Storm Shadow.

Они также прокомментируют, кому Верховная Рада разрешила демобилизоваться.

В эфире будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, 21 ноября посольство США возобновит работу в Киеве. Ранее его закрывали из-за угрозы массированного российского обстрела.

Также Франция и Великобритания предоставили Украине разрешение на использование ракет SCALP/Storm Shadow для дальнобойных ударов по территории России.