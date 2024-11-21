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Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024 г. 8:00

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08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

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00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
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22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

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18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

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17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

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13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

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13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

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13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

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13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

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13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

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08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

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00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

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13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

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13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

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13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, участник Майдана Евгений Нищук, нардепы Игорь Фрис, Анатолий Бурмич, Юрий Костенко, военный аналитик Денис Попович, социолог Андрей Еременко и член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук. В частности, они обсудят закрытие западных посольств в Киеве.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, действительно ли Украина ударила по РФ британскими ракетами Storm Shadow.

Они также прокомментируют, кому Верховная Рада разрешила демобилизоваться.

В эфире будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, 21 ноября посольство США возобновит работу в Киеве. Ранее его закрывали из-за угрозы массированного российского обстрела.

Также Франция и Великобритания предоставили Украине разрешение на использование ракет SCALP/Storm Shadow для дальнобойных ударов по территории России.

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