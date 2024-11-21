Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE arrow
Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали керівник безпекових програм центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, учасник Майдану Євген Нищук, нардепи Ігор Фріс, Анатолій Бурміч, Юрій Костенко, військовий аналітик Денис Попович, соціолог Андрій Єременко та член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Аліксійчук. Зокрема, вони обговорять закриття західних посольств у Києві.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, чи справді Україна вдарила по РФ британськими ракетами Storm Shadow.

Вони також прокоментують, кому Верховна Рада дозволила демобілізуватися.

В ефірі будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, 21 листопада посольство США відновить роботу в Києві. Раніше його закривали через загрозу масованого російського обстрілу.

Також Франція та Велика Британія надали Україні дозвіл на використання ракет SCALP/Storm Shadow для далекобійних ударів по території Росії.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:18 Списання боргів за комуналку — як оформити субсидію неплатникам

09:17 Ситуація зі світлом в Одесі — прогноз і графіки на четвер

09:13 У Києві скасували аварійні відключення світла, — КМВА

09:00 У Дніпрі росіяни пошкодили будівлю центру реабілітації інвалідів

08:53 У Києві мокрий сніг, на дорогах працює спецтехніка — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:50 У Києві за понад 250 тис. грн перевірять перехід на Театральній

08:30 У 77 аеромобільну бригаду шукають метеоролога — які вимоги

08:17 На Львівщині працівниця ТЦК взяла хабар — що вирішив суд

08:16 У низці областей запроваджують екстрені відключення світла

08:00 Українці можуть отримати 10,8 тис. грн в листопаді — умови

09:18 Списання боргів за комуналку — як оформити субсидію неплатникам

09:17 Ситуація зі світлом в Одесі — прогноз і графіки на четвер

09:13 У Києві скасували аварійні відключення світла, — КМВА

09:00 У Дніпрі росіяни пошкодили будівлю центру реабілітації інвалідів

08:53 У Києві мокрий сніг, на дорогах працює спецтехніка — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:50 У Києві за понад 250 тис. грн перевірять перехід на Театральній

08:30 У 77 аеромобільну бригаду шукають метеоролога — які вимоги

08:17 На Львівщині працівниця ТЦК взяла хабар — що вирішив суд

08:16 У низці областей запроваджують екстрені відключення світла

08:00 Українці можуть отримати 10,8 тис. грн в листопаді — умови

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024
Ексклюзив

18:43 Трамвай життя — реалії сьогодення у воєнному Миколаєві

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE