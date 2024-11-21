Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали керівник безпекових програм центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, учасник Майдану Євген Нищук, нардепи Ігор Фріс, Анатолій Бурміч, Юрій Костенко, військовий аналітик Денис Попович, соціолог Андрій Єременко та член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Аліксійчук. Зокрема, вони обговорять закриття західних посольств у Києві.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, чи справді Україна вдарила по РФ британськими ракетами Storm Shadow.

Вони також прокоментують, кому Верховна Рада дозволила демобілізуватися.

В ефірі будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, 21 листопада посольство США відновить роботу в Києві. Раніше його закривали через загрозу масованого російського обстрілу.

Також Франція та Велика Британія надали Україні дозвіл на використання ракет SCALP/Storm Shadow для далекобійних ударів по території Росії.