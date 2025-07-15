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Окончание войны и изменения в правительстве — эфир Ранок.LIVE

Окончание войны и изменения в правительстве — эфир Ранок.LIVE

15 июля 2025 г. 8:00

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17:50 Угрозы Писториуса РФ и новый премьер Зеленского — ефир Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готовится к войне — эфир День.LIVE

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08:00 Трамп и Зеленский разработали план по Путину — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о заявлениях президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине. Также обсудим кадровые изменения в Кабинете министров Украины.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

  • полковник, военный эксперт Сергей Грабский;
  • начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин;
  • политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", член комитета по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;
  • полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" Иван Шевцов;
  • юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • директор Украинского парламентского института Игорь Когут;
  • экономист, финансист Сергей Фурса.

Напомним, 14 июля Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Президентом США Дональдом Трампом.

Также мы писали, что американский лидер Дональд Трамп жестко отреагировал на вопрос журналиста о новых ударах России по территории Украины.

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08:15 Совместная собственность на жилье — как не потерять свою долю

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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