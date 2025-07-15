Окончание войны и изменения в правительстве — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о заявлениях президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине. Также обсудим кадровые изменения в Кабинете министров Украины.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

полковник, военный эксперт Сергей Грабский;

начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин;

политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;

народный депутат от партии "Слуга Народа", член комитета по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;

полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" Иван Шевцов;

юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

директор Украинского парламентского института Игорь Когут;

экономист, финансист Сергей Фурса.

Напомним, 14 июля Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Президентом США Дональдом Трампом.

Также мы писали, что американский лидер Дональд Трамп жестко отреагировал на вопрос журналиста о новых ударах России по территории Украины.