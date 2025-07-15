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Закінчення війни та зміни в уряді — ефір Ранок.LIVE

Закінчення війни та зміни в уряді — ефір Ранок.LIVE

15 липня 2025 р. 08:00

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Закінчення війни та зміни в уряді — ефір Ранок.LIVE

14 липня 2025
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Заяви Трампа і Рютте щодо війни в Україні — пряма трансляція

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Погрози Пісторіуса РФ і новий уряд Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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Макрон готується до війни — ефір День.LIVE

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Трамп та Зеленський розробили план щодо Путіна — ефір Ранок.LIVE

13 липня 2025
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Термінове звернення Макрона до армії Франції — пряма трансляція

11 липня 2025
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Чи зміняться пенсії та податки — інтерв'ю з Данилом Гетманцевим

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Мелоні вийшла з важливою заявою до ЗМІ в Римі — пряма трансляція

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Як вплине візит Келлога до Києва на Путіна — ефір Вечір.LIVE

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08:00 Закінчення війни та зміни в уряді — ефір Ранок.LIVE

14 липня 2025
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18:57 Заяви Трампа і Рютте щодо війни в Україні — пряма трансляція

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17:50 Погрози Пісторіуса РФ і новий уряд Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готується до війни — ефір День.LIVE

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08:00 Трамп та Зеленський розробили план щодо Путіна — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про заяви президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Також обговоримо кадрові зміни в Кабінеті міністрів України.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • полковник, військовий експерт Сергій Грабський;
  • начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін;
  • політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", член комітету з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;
  • полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов;
  • юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;
  • економіст, фінансист Сергій Фурса.

Нагадаємо, 14 липня Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із Президентом США Дональдом Трампом.

Також ми писали, що американський лідер Дональд Трамп жорстко відреагував на питання журналіста про нові удари Росії по території України.

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08:30 Дрони РФ масовано атакували Дніпро, є пошкодження — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15 День Української Державності — як і чому з'явилося це свято?

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