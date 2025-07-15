Закінчення війни та зміни в уряді — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про заяви президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Також обговоримо кадрові зміни в Кабінеті міністрів України.

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Гості сьогоднішнього ефіру:

полковник, військовий експерт Сергій Грабський;

начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін;

політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;

народний депутат від партії "Слуга Народу", член комітету з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;

полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов;

юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;

економіст, фінансист Сергій Фурса.

Нагадаємо, 14 липня Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із Президентом США Дональдом Трампом.

Також ми писали, що американський лідер Дональд Трамп жорстко відреагував на питання журналіста про нові удари Росії по території України.