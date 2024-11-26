Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных вопросов. В частности, отправят ли Франция и Великобритания свои войска в Украину и какие потери понесут российские захватчики в боях с Силами обороны.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

Франция и Великобритания могут отправить своих солдат в Украину;

Соотношение потерь ВСУ против оккупантов: на Курщине это 1:6-1:7;

Сырский поручил создать новый рекрутинг: как будет работать система

Гости сегодняшнего эфира:

военный аналитик Евгений Дикий;

эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко;

специалист по атомной энергетике, бывший сотрудник ЗАЭС, бывший топ-менеджер "Энергоатома" Михаил Шустер;

доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;

Член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

авиационный эксперт Константин Криволап;

советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

Ранее мы писали, что Франция и Великобритания обсуждают варианты поддержки Украины в войне против России. В частности, речь идет об отправке военных.

Напоминаем, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский дал поручение командиру каждой бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Решение призвано привлечь больше добровольцев в армию.