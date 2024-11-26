Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных вопросов. В частности, отправят ли Франция и Великобритания свои войска в Украину и какие потери понесут российские захватчики в боях с Силами обороны.
Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:
- Франция и Великобритания могут отправить своих солдат в Украину;
- Соотношение потерь ВСУ против оккупантов: на Курщине это 1:6-1:7;
- Сырский поручил создать новый рекрутинг: как будет работать система
Гости сегодняшнего эфира:
- военный аналитик Евгений Дикий;
- эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко;
- специалист по атомной энергетике, бывший сотрудник ЗАЭС, бывший топ-менеджер "Энергоатома" Михаил Шустер;
- доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;
- Член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
- член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
- авиационный эксперт Константин Криволап;
- советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.
Ранее мы писали, что Франция и Великобритания обсуждают варианты поддержки Украины в войне против России. В частности, речь идет об отправке военных.
Напоминаем, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский дал поручение командиру каждой бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Решение призвано привлечь больше добровольцев в армию.