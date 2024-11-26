Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE arrow
Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

26 ноября 2024 г. 8:02

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:02 Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2024
Text

23:36 Емец спрогнозировал процесс выхода Украины из военного положения

Text
Эксклюзив

23:06Ющенко прокомментировал данные разведки США о своем отравлении

Text

22:42 Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине вырастет дефицит света

Text

21:13 Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Text

20:20 Юрист объяснил правильный подход к мобилизации на примере 3 ОШБр

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Text

08:02 Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2024
Text

23:36 Емец спрогнозировал процесс выхода Украины из военного положения

Text
Эксклюзив

23:06 Ющенко прокомментировал данные разведки США о своем отравлении

Text

22:42 Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине вырастет дефицит света

Text

21:13 Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Text

20:20 Юрист объяснил правильный подход к мобилизации на примере 3 ОШБр

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных вопросов. В частности, отправят ли Франция и Великобритания свои войска в Украину и какие потери понесут российские захватчики в боях с Силами обороны.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

  • Франция и Великобритания могут отправить своих солдат в Украину;
  • Соотношение потерь ВСУ против оккупантов: на Курщине это 1:6-1:7;
  • Сырский поручил создать новый рекрутинг: как будет работать система

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный аналитик Евгений Дикий;
  • эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко;
  • специалист по атомной энергетике, бывший сотрудник ЗАЭС, бывший топ-менеджер "Энергоатома" Михаил Шустер;
  • доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;
  • Член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • авиационный эксперт Константин Криволап;
  • советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

Ранее мы писали, что Франция и Великобритания обсуждают варианты поддержки Украины в войне против России. В частности, речь идет об отправке военных.

Напоминаем, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский дал поручение командиру каждой бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Решение призвано привлечь больше добровольцев в армию.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:11 На Львовщине мужчина судился против ТЦК — на чьей стороне суд

Text

08:02 Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

07:50 Ночная атака дронов на Киев — в КГВА сообщили подробности

07:30 Можно ли бронировать работника, у которого оклад менее 20 000 грн

07:25 В Харькове при обстреле уцелел витраж с портретом Сковороды

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:21 Боец подал в суд, так как не получил выплаты за ранение — детали

07:20 Почему некоторым военным разовая денежная помощь не положена

07:01 Кредитные льготы для военных — что предлагает ПриватБанк

06:45 Свет по 1,32 грн/кВт-ч — кто в Украине имеет значительные скидки

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

08:11 На Львовщине мужчина судился против ТЦК — на чьей стороне суд

07:50 Ночная атака дронов на Киев — в КГВА сообщили подробности

07:30 Можно ли бронировать работника, у которого оклад менее 20 000 грн

07:25 В Харькове при обстреле уцелел витраж с портретом Сковороды

07:21 Боец подал в суд, так как не получил выплаты за ранение — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:20 Почему некоторым военным разовая денежная помощь не положена

07:01 Кредитные льготы для военных — что предлагает ПриватБанк

06:45 Свет по 1,32 грн/кВт-ч — кто в Украине имеет значительные скидки

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

Text

08:02 Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2024
Text

23:36 Емец спрогнозировал процесс выхода Украины из военного положения

Text
Эксклюзив

23:06 Ющенко прокомментировал данные разведки США о своем отравлении

Text

22:42 Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине вырастет дефицит света

Text

21:13 Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Text

20:20 Юрист объяснил правильный подход к мобилизации на примере 3 ОШБр

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ