Байден ухвалив важливе рішення по Україні — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих питань. Зокрема, чи відправлять Франція та Велика Британія свої війська до України та яких втрат зазнають російські загарбники в боях із Силами оборони.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

Франція і Британія можуть відправити своїх солдатів в Україну;

Співвідношення втрат ЗСУ проти окупантів: на Курщині це 1:6-1:7;

Сирський доручив створити новий рекрутинг: як буде працювати система.

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий аналітик Євген Дикий;

експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко;

спеціаліст по атомній енергетиці, колишній співробітник ЗАЕС, колишній топменеджер "Енергоатому" Михайло Шустер;

доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

авіаційний експерт Костянтин Криволап;

радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Раніше ми писали, що Франція та Велика Британія обговорюють варіанти підтримки України у війні проти Росії. Зокрема, йдеться про відправку військових.

Нагадуємо, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський дав доручення командиру кожної бригади створити штатний підрозділ рекрутингу. Рішення має на меті залучити більше добровольців в армію.