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Байден ухвалив важливе рішення по Україні — ефір Ранок.LIVE

Байден ухвалив важливе рішення по Україні — ефір Ранок.LIVE

26 листопада 2024 р. 08:02

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08:02 Байден ухвалив важливе рішення по Україні — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
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23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

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Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

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15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

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14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих питань. Зокрема, чи відправлять Франція та Велика Британія свої війська до України та яких втрат зазнають російські загарбники в боях із Силами оборони.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

  • Франція і Британія можуть відправити своїх солдатів в Україну;
  • Співвідношення втрат ЗСУ проти окупантів: на Курщині це 1:6-1:7;
  • Сирський доручив створити новий рекрутинг: як буде працювати система.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий аналітик Євген Дикий;
  • експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко;
  • спеціаліст по атомній енергетиці, колишній співробітник ЗАЕС, колишній топменеджер "Енергоатому" Михайло Шустер;
  • доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;
  • Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • авіаційний експерт Костянтин Криволап;
  • радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Раніше ми писали, що Франція та Велика Британія обговорюють варіанти підтримки України у війні проти Росії. Зокрема, йдеться про відправку військових.

Нагадуємо, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський дав доручення командиру кожної бригади створити штатний підрозділ рекрутингу. Рішення має на меті залучити більше добровольців в армію.

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08:59 В ISW розповіли про наслідки просування росіян на Донеччині

08:47 У Маріуполі школярів агітують вступати до Росгвардії

08:33 Воїни ССО успішно ліквідували загарбників на Курщині — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:30 Як автоматично отримати статус УБД — всі подробиці

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23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

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Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

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22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

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17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

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15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

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14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

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14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ