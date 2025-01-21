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Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025 г. 8:00

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17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

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13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

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12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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Эксклюзив

18:37Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

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17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

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12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

В Америке состоялась инаугурация Дональда Трампа, который стал 47-м президентом США. Тем временем Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований арестовали бывшего командира 155-й бригады.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 21 января

В эфире Ранок.LIVE ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят инаугурацию Дональда Трампа, а также ряд его громких заявлений. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление о завершении войны, а в 155-й бригаде ВСУ арестовали бывшего комбрига.

Гости эфира:

  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
  • Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика";
  • Сергей Ягодзинский, доктор философских наук;
  • Елизавета Ясько, нардеп от фракции "Слуга народа";
  • Тарас Тарасенко, нардеп от фракции "Слуга народа";
  • Алексей Гончаренко, нардеп от фракции "Европейская Солидарность".

В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Дональд Трамп подписал приказ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения'я, также новоизбранный президент сделал ряд заявлений о войне.

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21 января 2025

23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:07 Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы