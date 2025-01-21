Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

В Америке состоялась инаугурация Дональда Трампа, который стал 47-м президентом США. Тем временем Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований арестовали бывшего командира 155-й бригады.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 21 января

В эфире Ранок.LIVE ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят инаугурацию Дональда Трампа, а также ряд его громких заявлений. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление о завершении войны, а в 155-й бригаде ВСУ арестовали бывшего комбрига.

Гости эфира:

Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";

Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Сергей Ягодзинский, доктор философских наук;

Елизавета Ясько, нардеп от фракции "Слуга народа";

Тарас Тарасенко, нардеп от фракции "Слуга народа";

Алексей Гончаренко, нардеп от фракции "Европейская Солидарность".

В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Дональд Трамп подписал приказ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения'я, также новоизбранный президент сделал ряд заявлений о войне.