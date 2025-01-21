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Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025 р. 08:00

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08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
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21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

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Ексклюзив

18:37Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

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17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

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17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

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13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

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12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

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11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

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08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
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19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

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08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
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19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

В Америці відбулася інавгурація Дональда Трампа, який став 47-м президентом США. Тим часом Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань заарештували колишнього командира 155-ї бригади.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 на YouTube-каналі  Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 21 січня

В ефірі Ранок.LIVE ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять інавгурацію Дональда Трампа, а також низку його гучних заяв. Крім того, президент Франції Емманюель Макрон зробив гучну заяву про завершення війни, а у 155-й бригаді ЗСУ заарештували колишнього комбрига.

Гості ефіру: 

  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
  • Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика";
  • Сергій Ягодзінський,  доктор філософських наук;
  • Єлизавета Ясько, нардепка від фракції "Слуга народу";
  • Тарас Тарасенко, нардеп від фракції "Слуга народу";
  • Олексій Гончаренко, нардеп від фракції "Європейська Солідарність".

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав наказ про вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я, також новообраний президент зробив низку заяв щодо війни

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08:59 Путін руйнує Росію, не підписуючи угоду з Україною, — Трамп

08:50 У Києві цього року відремонтують низку шляхопроводів

08:45 Ігнорування платіжок із доставки газу — що чекає українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:40 Трамп назвав суму, яку США витратили на допомогу Україні

08:25 Українці можуть дорого продати монети — які штами принесуть дохід

08:24 Трамп прокоментував обіцянку завершити війну за 24 години

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