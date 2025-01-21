Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

В Америці відбулася інавгурація Дональда Трампа, який став 47-м президентом США. Тим часом Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань заарештували колишнього командира 155-ї бригади.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 21 січня

В ефірі Ранок.LIVE ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять інавгурацію Дональда Трампа, а також низку його гучних заяв. Крім того, президент Франції Емманюель Макрон зробив гучну заяву про завершення війни, а у 155-й бригаді ЗСУ заарештували колишнього комбрига.

Гості ефіру:

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";

Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика";

Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук;

Єлизавета Ясько, нардепка від фракції "Слуга народу";

Тарас Тарасенко, нардеп від фракції "Слуга народу";

Олексій Гончаренко, нардеп від фракції "Європейська Солідарність".

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав наказ про вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я, також новообраний президент зробив низку заяв щодо війни.