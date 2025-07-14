Заявления Трампа и Рютте о войне в Украине — прямая трансляция

В понедельник, 14 июля, в Белом доме состоялась встреча Президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Лидеры выступили с заявлениями относительно полномасштабной войны России против Украины.

Выступление Трампа и Рютте — прямая трансляция

Сегодня, 14 июля, глава Белого дома Дональд Трамп провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. После чего лидеры сделали заявление относительно войны в Украине.

Стало известно, что Соединенные Штаты Америки и Североатлантический блок (НАТО) достигли договоренности о поставках оружия Украине. Следовательно, расходы возьмут на себя европейские страны. Зато Америка обеспечит производство.

Заметим, что Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США.

Ранее мы информировали, что Трамп планирует объявить в понедельник, 14 июля, новый план военной поддержки Украины.