Заяви Трампа і Рютте щодо війни в Україні — пряма трансляція

У понеділок, 14 липня, у Білому домі відбулася зустріч Президента США Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Лідери виступили із заявами щодо повномасштабної війни Росії проти України.

Виступ Трампа та Рютте — пряма трансляція

Сьогодні, 14 липня, очільник Білого дому Дональд Трамп провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Після чого лідери зробили заявив щодо війни в Україні.

Стало відомо, що Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний блок (НАТО) досягли домовленості про постачання зброї Україні. Відтак, витрати візьмуть на себе європейські країни. Натомість Америка забезпечить виробництво.

Зауважимо, що Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США.

Раніше ми інформували, що Трамп планує оголосити в понеділок, 14 липня, новий план військової підтримки України.