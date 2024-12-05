Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE arrow
Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

В Украине до сих пор не решили проблему "бусификации" военнообязанных . Тем временем в США снова заговорили о необходимости снижения мобилизационного возраста.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE 5 декабря, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 5 декабря

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят тему насильственного доставки военнообязанных в ТЦК, или так называемую "бусификацию". В частности, омбудсмен Украины заявил, что явление до сих пор существует. Также в фокусе разговоров будет отставка правительства во Франции и обсуждение США о необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине.

Гости эфира:

  • Кирилл Сазонов, доброволец спецподразделения "Гром"
  • Станислав Желиховский, эксперт-международник
  • Юрий Романюк, глава Всеукраинской ОО "Украина в НАТО"
  • Ирина Фриз, нардепка от фракции "Европейская Солидарность"
  • Георгий Мазурашу, нардеп, "Слуга Народа"
  • Павел Бакунец, нардеп от группы "Довіра"
  • Юрий Костенко, эксминистр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности
  • Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, стало известно, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отправился в США на переговоры. Тем временем Владимир Зеленский анонсировал введение санкций против Грузии.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:46 В Киеве под электричку бросился человек — остановлено движение

08:40 Советник президента высказался о планах мобилизации 18-летних

08:30 Когда уклониста в Украине могут посадить в тюрьму и на какой срок

08:26 Кварцхелия и другие — как спортсмены поддержали протесты в Грузии

08:20 Киевский метрополитен назвал себестоимость проезда в подземке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:18 В Киеве судили мужчину за покупку водительских прав в Telegram

08:02 Трижды получал повестки и не приходил в ТЦК — решение суда

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

07:59 Тайный звонок Герасимова — что обсуждали генералы РФ и США

07:59 Слухи о прорыве фронта — Братчук описал реальную ситуацию

08:46 В Киеве под электричку бросился человек — остановлено движение

08:40 Советник президента высказался о планах мобилизации 18-летних

08:30 Когда уклониста в Украине могут посадить в тюрьму и на какой срок

08:26 Кварцхелия и другие — как спортсмены поддержали протесты в Грузии

08:20 Киевский метрополитен назвал себестоимость проезда в подземке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:18 В Киеве судили мужчину за покупку водительских прав в Telegram

08:02 Трижды получал повестки и не приходил в ТЦК — решение суда

07:59 Тайный звонок Герасимова — что обсуждали генералы РФ и США

07:59 Слухи о прорыве фронта — Братчук описал реальную ситуацию

07:37 Путин лжет россиянам о реальном состоянии экономики РФ — ISW

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии