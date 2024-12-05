Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

В Украине до сих пор не решили проблему "бусификации" военнообязанных . Тем временем в США снова заговорили о необходимости снижения мобилизационного возраста.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE 5 декабря, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 5 декабря

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят тему насильственного доставки военнообязанных в ТЦК, или так называемую "бусификацию". В частности, омбудсмен Украины заявил, что явление до сих пор существует. Также в фокусе разговоров будет отставка правительства во Франции и обсуждение США о необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине.

Гости эфира:

Кирилл Сазонов, доброволец спецподразделения "Гром"

Станислав Желиховский, эксперт-международник

Юрий Романюк, глава Всеукраинской ОО "Украина в НАТО"

Ирина Фриз, нардепка от фракции "Европейская Солидарность"

Георгий Мазурашу, нардеп, "Слуга Народа"

Павел Бакунец, нардеп от группы "Довіра"

Юрий Костенко, эксминистр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности

Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, стало известно, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отправился в США на переговоры. Тем временем Владимир Зеленский анонсировал введение санкций против Грузии.