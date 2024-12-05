Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

В Україні досі не вирішили проблему "бусифікації" військовозобов'язаних. Тим часом у США знову заговорили про необхідність зниження мобілізаційного віку.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE 5 грудня, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 5 грудня

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять тему насильницького доставлення військовозобов'язаних до ТЦК, або ж так звану "бусифікацію". Зокрема, омбудсмен України заявив, що явище досі існує. Також у фокусі розмов буде відставка уряду у Франції та дискусії США про необхідність знизити мобілізаційний вік в Україні.

Гості ефіру:

Кирило Сазонов, доброволець спецпідрозділу "Грім"

Станіслав Желіховський, експерт-міжнародник

Юрій Романюк, голова Всеукраїнської ГО "Україна в НАТО"

Ірина Фріз, нардепка від фракції "Європейська Солідарність"

Георгій Мазурашу, нардеп, "Слуга Народу"

Павло Бакунець, нардеп від групи "Довіра"

Юрій Костенко, ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки

Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, стало відомо, що голова Офісу Президента України Андрій Єрмак вирушив до США на переговори. Тим часом Володимир Зеленський анонсував введення санкцій проти Грузії.