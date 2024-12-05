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Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

05 грудня 2024 р. 08:00

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08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

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08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

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08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

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01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

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21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

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20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

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16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

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08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

В Україні досі не вирішили проблему "бусифікації" військовозобов'язаних. Тим часом у США знову заговорили про необхідність зниження мобілізаційного віку.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE 5 грудня, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 5 грудня

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять тему насильницького доставлення військовозобов'язаних до ТЦК, або ж так звану "бусифікацію". Зокрема, омбудсмен України заявив, що явище досі існує. Також у фокусі розмов буде відставка уряду у Франції та дискусії США про необхідність знизити мобілізаційний вік в Україні.

Гості ефіру: 

  • Кирило Сазонов, доброволець спецпідрозділу "Грім"
  • Станіслав Желіховський, експерт-міжнародник
  • Юрій Романюк, голова Всеукраїнської ГО "Україна в НАТО"
  • Ірина Фріз, нардепка від фракції "Європейська Солідарність"
  • Георгій Мазурашу, нардеп, "Слуга Народу"
  • Павло Бакунець, нардеп від групи "Довіра"
  • Юрій Костенко, ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 
  • Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, стало відомо, що голова Офісу Президента України Андрій Єрмак вирушив до США на переговори. Тим часом Володимир Зеленський анонсував введення санкцій проти Грузії

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07:59 Чутки про прорив фронту — Братчук описав реальну ситуацію

07:37 Путін бреше росіянам про реальний стан економіки РФ — розбір ISW

07:35 Чи можна закрити карту "Національний кешбек" та які є нюанси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 В ЗСУ поменшає бюрократії — 12 журналів оцифрують в один

07:30 Чому командир може відмовити у виплатах сім'ї зниклого безвісти

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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