Генсек НАТО Марк Рютте выступает на пресс-конференции в Арлингтоне (США) 15 июля. Он принял участие в мероприятии вместе с американскими сенаторами. Ожидаются заявления о будущем Украины.

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Рютте на пресс-конференции в США

Рютте вместе с сенаторами Томом Тиллисом и Джин Шахин, сопредседателями группы наблюдателей Сената от НАТО вышел к СМИ с важными заявлениями. На встрече чиновники обсудили вызовы безопасности и будущее трансатлантического партнерства.

Напомним, что Рютте пообщался с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 14 июля. В телефонном разговоре стороны обсудили встречу генсека НАТО с президентом США в Вашингтоне, которая состоялась в тот же день.

Также на встрече с Трампом Рютте заявил, что Россия на переговоры в Стамбуле привезла "какого-то историка". Генсек имел в виду помощника российского диктатора Владимира Мединского, который "рассказывал об истории России с 1250 года".