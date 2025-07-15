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Заявления Рютте о будущем Украины — выступление в прямом эфире

Заявления Рютте о будущем Украины — выступление в прямом эфире

15 июля 2025 г. 19:08

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Заявления Рютте о будущем Украины — выступление в прямом эфире

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Каллас вышла с важным заявлением по войне в Украине — трансляция

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Отставка Шмыгаля и больше Patriot от НАТО — эфир Вечір.LIVE

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Макрон готовится к "большой войне" — эфир День.LIVE

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Окончание войны и изменения в правительстве — эфир Ранок.LIVE

14 июля 2025
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Заявления Трампа и Рютте о войне в Украине — прямая трансляция

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Угрозы Писториуса РФ и новый премьер Зеленского — ефир Вечір.LIVE

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Макрон готовится к войне — эфир День.LIVE

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Трамп и Зеленский разработали план по Путину — эфир Ранок.LIVE

13 июля 2025
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Срочное обращение Макрона к армии Франции — прямая трансляция

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19:08 Заявления Рютте о будущем Украины — выступление в прямом эфире

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18:16 Каллас вышла с важным заявлением по войне в Украине — трансляция

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17:52 Отставка Шмыгаля и больше Patriot от НАТО — эфир Вечір.LIVE

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13:11 Макрон готовится к "большой войне" — эфир День.LIVE

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08:00 Окончание войны и изменения в правительстве — эфир Ранок.LIVE

Генсек НАТО Марк Рютте выступает на пресс-конференции в Арлингтоне (США) 15 июля. Он принял участие в мероприятии вместе с американскими сенаторами. Ожидаются заявления о будущем Украины.

Смотрите выступление Рютте в прямом эфире на YouTube-канале Новини.LIVE.

Рютте на пресс-конференции в США

Рютте вместе с сенаторами Томом Тиллисом и Джин Шахин, сопредседателями группы наблюдателей Сената от НАТО вышел к СМИ с важными заявлениями. На встрече чиновники обсудили вызовы безопасности и будущее трансатлантического партнерства.

Напомним, что Рютте пообщался с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 14 июля. В телефонном разговоре стороны обсудили встречу генсека НАТО с президентом США в Вашингтоне, которая состоялась в тот же день.

Также на встрече с Трампом Рютте заявил, что Россия на переговоры в Стамбуле привезла "какого-то историка". Генсек имел в виду помощника российского диктатора Владимира Мединского, который "рассказывал об истории России с 1250 года".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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