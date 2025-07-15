Заяви Рютте про майбутнє України — виступ у прямому ефірі

Генсек НАТО Марк Рютте виступає на пресконференції в Арлінгтоні (США) 15 липня. Він взяв участь у заході разом з американськими сенаторами. Очікуються заяви про майбутнє України.

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Рютте на пресконференції в США

Рютте разом із сенаторами Томом Тіллісом та Джин Шахін, співголовами Групи спостерігачів Сенату від НАТО вийшов до ЗМІ з важливими заявами. На зустрічі посадовці обговорили безпекові виклики та майбутнє трансатлантичного партнерства.

Нагадаємо, що Рютте поспілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 14 липня. У телефонній розмові сторони обговорили зустріч генсека НАТО з президентом США у Вашингтоні, яка відбулась того ж дня.

Також на зустрічі з Трампом Рютте заявив, що Росія на переговори в Стамбулі привезла "якогось історика". Генсек мав на увазі помічника російського диктатора Володимира Мединського, який "розповідав про історію Росії з 1250 року".