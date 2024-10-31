Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 31 октября, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, заявление Президента Украины Владимира Зеленского о готовности Польши сбивать ракеты над частью Западной Украины.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

Главные темы эфира

Имеющиеся соцвыплаты и поддержка исчезнут: Зеленский предупредил украинцев за границей;

Польша готова сбивать ракеты над частью Западной Украины, но хочет поддержки НАТО — Зеленский;

"Это была конфиденциальная информация", — Зеленский упрекнул США в слиянии запросов Украины в Плане победы;

США не будут вводить новые ограничения для Украины на использование американского оружия в случае вступления КНДР в войну, — Reuters;

Я не слышал, чтобы Трамп планировал прекратить поддержку Украины – Зеленский;

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии.

Гостями студии Новини.LIVE станут

председатель правления Украинского кризисного медиацентра, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый;

украинский менеджер-экономист, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы (KMBS), бывший президент Киевской школы экономики, Министр экономического развития и торговли Украины (с 27 февраля по 2 сентября 2014 г.) Павел Шеремета;

глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 31 октября, приняла государственный бюджет на 2025 год. Это было первое чтение.

Также мы писали, что Норвегия передаст Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях F-16 и системах NASAMS.