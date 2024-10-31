Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 31 октября, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, заявление Президента Украины Владимира Зеленского о готовности Польши сбивать ракеты над частью Западной Украины.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
Главные темы эфира
- Имеющиеся соцвыплаты и поддержка исчезнут: Зеленский предупредил украинцев за границей;
- Польша готова сбивать ракеты над частью Западной Украины, но хочет поддержки НАТО — Зеленский;
- "Это была конфиденциальная информация", — Зеленский упрекнул США в слиянии запросов Украины в Плане победы;
- США не будут вводить новые ограничения для Украины на использование американского оружия в случае вступления КНДР в войну, — Reuters;
- Я не слышал, чтобы Трамп планировал прекратить поддержку Украины – Зеленский;
- Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии.
Гостями студии Новини.LIVE станут
- председатель правления Украинского кризисного медиацентра, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый;
- украинский менеджер-экономист, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы (KMBS), бывший президент Киевской школы экономики, Министр экономического развития и торговли Украины (с 27 февраля по 2 сентября 2014 г.) Павел Шеремета;
- глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 31 октября, приняла государственный бюджет на 2025 год. Это было первое чтение.
Также мы писали, что Норвегия передаст Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях F-16 и системах NASAMS.