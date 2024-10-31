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Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

31 октября 2024 г. 17:41

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23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

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22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

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17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

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13:59Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

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13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

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12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

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10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

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09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

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08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

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23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

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22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Сегодня, 31 октября, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, заявление Президента Украины Владимира Зеленского о готовности Польши сбивать ракеты над частью Западной Украины.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

Главные темы эфира

  • Имеющиеся соцвыплаты и поддержка исчезнут: Зеленский предупредил украинцев за границей;
  • Польша готова сбивать ракеты над частью Западной Украины, но хочет поддержки НАТО — Зеленский;
  • "Это была конфиденциальная информация", — Зеленский упрекнул США в слиянии запросов Украины в Плане победы;
  • США не будут вводить новые ограничения для Украины на использование американского оружия в случае вступления КНДР в войну, — Reuters;
  • Я не слышал, чтобы Трамп планировал прекратить поддержку Украины – Зеленский;
  • Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии.

Гостями студии Новини.LIVE станут

  • председатель правления Украинского кризисного медиацентра, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый;
  • украинский менеджер-экономист, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы (KMBS), бывший президент Киевской школы экономики, Министр экономического развития и торговли Украины (с 27 февраля по 2 сентября 2014 г.) Павел Шеремета;
  • глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 31 октября, приняла государственный бюджет на 2025 год. Это было первое чтение.

Также мы писали, что Норвегия передаст Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях F-16 и системах NASAMS.

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23:44 Шахеды атаковали Полтаву — в ГСЧС показали фото последствий

23:09 Louis Vuitton представили будку для собак за 66 тысяч долларов

22:57 На Западе хотели, чтобы Зеленский записал видеозавещание — Кулеба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:52 В Минэкономики назвали количество забронированных от мобилизации

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22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

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17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году