Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 31 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, заяву Президента України Володимира Зеленського про готовність Польщі збивати ракети над частиною Західної України.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Головні теми ефіру

Наявні соцвиплати та підтримка зникнуть: Зеленський попередив українців за кордоном;

Польща готова збивати ракети над частиною Західної України, але хоче підтримки НАТО – Зеленський;

"Це була конфіденційна інформація", - Зеленський дорікнув США щодо злиття запитів України в Плані перемоги;

США не вводитимуть нових обмежень для України на використання американської зброї в разі вступу КНДР у війну, — Reuters;

Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, – Зеленський;

Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Японії.

Гостями студії Новини.LIVE стануть

голова правління Українського кризового медіацентру, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2015—2019) Валерій Чалий;

український менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), колишній президент Київської школи економіки, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 2 вересня 2014 року) Павло Шеремета;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Нагадаємо, Верховна Рада України у четвер, 31 жовтня, ухвалила державний бюджет на 2025 рік. Це було перше читання.

Також ми писали, що Норвегія передасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16 та системи NASAMS.