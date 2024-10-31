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Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

31 жовтня 2024 р. 17:41

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17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

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13:59Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

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13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

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12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

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10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

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09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

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08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

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21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

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17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

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17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

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17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Сьогодні, 31 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, заяву Президента України Володимира Зеленського про готовність Польщі збивати ракети над частиною Західної України.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Головні теми ефіру 

  • Наявні соцвиплати та підтримка зникнуть: Зеленський попередив українців за кордоном;
  • Польща готова збивати ракети над частиною Західної України, але хоче підтримки НАТО – Зеленський;
  • "Це була конфіденційна інформація", - Зеленський дорікнув США щодо злиття запитів України в Плані перемоги;
  • США не вводитимуть нових обмежень для України на використання американської зброї в разі вступу КНДР у війну, — Reuters;
  • Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, – Зеленський;
  • Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Японії.

Гостями студії Новини.LIVE стануть

  • голова правління Українського кризового медіацентру, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2015—2019) Валерій Чалий;
  • український менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), колишній президент Київської школи економіки, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 2 вересня 2014 року) Павло Шеремета;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Нагадаємо, Верховна Рада України у четвер, 31 жовтня, ухвалила державний бюджет на 2025 рік. Це було перше читання.

Також ми писали, що Норвегія передасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16 та системи NASAMS.

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18:23 Коли і для кого стане доступною відстрочка у Резерв+

18:15 На "Київміськбуд" виділять гроші з бюджету — про яку суму йдеться

18:12 Повторна ВЛК — де її можна пройти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:11 Киян попередили про небезпечну погоду завтра

18:08 Україна не віддасть території РФ на вимогу Трампа, — Зеленський

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