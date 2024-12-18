Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Юрий Камельчук, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход, первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк, министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005-2006 гг.) Иван Плачков и советник руководителя ОП Михаил Подоляк. В частности, они обсудят заявление президента Владимира Зеленского о переговорах с Россией.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят скандал с нардепом Юрием Бойко и голосование Рады об исключении его из Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Также они прокомментируют, что в ЕС готовят 16-й пакет санкций против России.

Среди других тем:

Еврокомиссия перечислила Украине 4,1 млрд евро макрофина;

авария на сети ТЭЦ в Николаеве;

скандал в 211-й бригаде:

спецпосланник Трампа по Украине планирует поездку в Киев в январе.

Напомним, в Тернопольском районном суде 18 декабря должно было состояться рассмотрение дела об издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде, но заседание было перенесено.

Также Верховная Рада не поддержала исключение Юрия Бойко из Комитета по правам человека, набрав всего 217 голосов вместо необходимых 226.