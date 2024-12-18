Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Юрій Камельчук, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006 рр.) Іван Плачков та радник керівника ОП Михайло Подоляк. Зокрема, вони обговорять заяву президента Володимира Зеленського про переговори з Росією.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять скандал з нардепом Юрієм Бойко та голосування Ради щодо виключення його з Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій.

Також вони прокоментують, що в ЄС готують 16-й пакет санкцій проти Росії.

Серед інших тем:

Єврокомісія перерахувала Україні 4,1 млрд євро макрофіну;

аварія на мережі ТЕЦ у Миколаєві;

скандал у 211-й бригаді:

спецпосланник Трампа по Україні планує поїздку до Києва в січні.

Нагадаємо, у Тернопільському районному суді 18 грудня мав відбутися розгляд справи про знущання з військових у 211-й понтонно-мостовій бригаді, але засідання було перенесено.

Також Верховна Рада не підтримала виключення Юрія Бойка з Комітету з прав людини, набравши лише 217 голосів замість необхідних 226.