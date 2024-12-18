Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE arrow
Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

18 грудня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Юрій Камельчук, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006 рр.) Іван Плачков та радник керівника ОП Михайло Подоляк. Зокрема, вони обговорять заяву президента Володимира Зеленського про переговори з Росією.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять скандал з нардепом Юрієм Бойко та голосування Ради щодо виключення його з Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій.

Також вони прокоментують, що в ЄС готують 16-й пакет санкцій проти Росії.

Серед інших тем:

  • Єврокомісія перерахувала Україні 4,1 млрд євро макрофіну;
  • аварія на мережі ТЕЦ у Миколаєві;
  • скандал у 211-й бригаді:
  • спецпосланник Трампа по Україні планує поїздку до Києва в січні.

Нагадаємо, у Тернопільському районному суді 18 грудня мав відбутися розгляд справи про знущання з військових у 211-й понтонно-мостовій бригаді, але засідання було перенесено. 

Також Верховна Рада не підтримала виключення Юрія Бойка з Комітету з прав людини, набравши лише 217 голосів замість необхідних 226.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:21 З лікарні у військову частину — на Волині стався скандал з ТЦК

20:16 Місцями опади, місцями потепління — який прогноз погоди на завтра

20:12 Скарги на ТЦК — Лубінець повідомив, скільки отримав цього року

20:01 Як вибирати смачні мандарини без кісточок — корисні секрети

20:00 Заміна військових документів — як це зробити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:57 ЄС хоче збільшити фінансову допомогу Україні, — Politico

19:52 В додатку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ

19:45 У НАЗК назвали, де зріс рівень корупції під час війни

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

19:28 Український прорив у світі ігор — Кріппа про S.T.A.L.K.E.R. 2

20:21 З лікарні у військову частину — на Волині стався скандал з ТЦК

20:16 Місцями опади, місцями потепління — який прогноз погоди на завтра

20:12 Скарги на ТЦК — Лубінець повідомив, скільки отримав цього року

20:01 Як вибирати смачні мандарини без кісточок — корисні секрети

20:00 Заміна військових документів — як це зробити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:57 ЄС хоче збільшити фінансову допомогу Україні, — Politico

19:52 В додатку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ

19:45 У НАЗК назвали, де зріс рівень корупції під час війни

19:28 Український прорив у світі ігор — Кріппа про S.T.A.L.K.E.R. 2

19:23 Зеленський відреагував на пропозицію заморозити війну

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах