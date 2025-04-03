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Заявление Зеленского о мире и давлении на РФ — эфир Вечір.LIVE

Заявление Зеленского о мире и давлении на РФ — эфир Вечір.LIVE

3 апреля 2025 г. 17:54

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Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим заявление Президента Украины Владимира Зеленского о приближении мира в Украине. Также узнаем о причинах поездки украинской делегации в США.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Дмитриев заявил, что приехал в США по поручению Путина: встречи будут 2 дня;
  • "Коалиция желающих" решила, что хотя бы один лидер из Европы должен говорить с РФ;
  • Рубио заверил, что США останутся в составе НАТО.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • народный депутат, член Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • народный депутат Украины Олег Дунда;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • экономист, советник президента (2019-2024 гг.) Олег Устенко;
  • журналист Сергей Ауслендер.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к быстрому окончанию войны в ближайшие сроки.

В то же время спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что, по его мнению, начало прекращения огня в Украине уже на пороге.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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