Заява Зеленського про мир і тиск на РФ — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо заяву Президента України Володимира Зеленського про наближення миру в Україні. Також дізнаємось про причини поїздки української делегації до США.

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Інші теми ефіру

Дмитрієв заявив, що приїхав до США за дорученням Путіна: зустрічі будуть 2 дні;

"Коаліція охочих" вирішила, що хоча б один лідер з Європи має говорити з РФ;

Рубіо запевнив, що США залишаться у складі НАТО.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України, член Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

народний депутат України, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

народний депутат, член Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

народний депутат України Олег Дунда;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

економіст, радник президента (2019-2024 рр.) Олег Устенко;

журналіст Сергій Ауслендер.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне швидкого закінчення війни у найближчі терміни.

Водночас спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що, на його думку, початок припинення вогню в Україні вже на порозі.