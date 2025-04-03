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Заява Зеленського про мир і тиск на РФ — ефір Вечір.LIVE

Заява Зеленського про мир і тиск на РФ — ефір Вечір.LIVE

03 квітня 2025 р. 17:54

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо заяву Президента України Володимира Зеленського про наближення миру в Україні. Також дізнаємось про причини поїздки української делегації до США.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Дмитрієв заявив, що приїхав до США за дорученням Путіна: зустрічі будуть 2 дні;
  • "Коаліція охочих" вирішила, що хоча б один лідер з Європи має говорити з РФ;
  • Рубіо запевнив, що США залишаться у складі НАТО.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України, член Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • народний депутат України, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • народний депутат, член Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • народний депутат України Олег Дунда;
  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • економіст, радник президента (2019-2024 рр.) Олег Устенко;
  • журналіст Сергій Ауслендер.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне швидкого закінчення війни у найближчі терміни. 

Водночас спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що, на його думку, початок припинення вогню в Україні вже на порозі.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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