Заява Зеленського про мир і тиск на РФ — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо заяву Президента України Володимира Зеленського про наближення миру в Україні. Також дізнаємось про причини поїздки української делегації до США.
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Інші теми ефіру
- Дмитрієв заявив, що приїхав до США за дорученням Путіна: зустрічі будуть 2 дні;
- "Коаліція охочих" вирішила, що хоча б один лідер з Європи має говорити з РФ;
- Рубіо запевнив, що США залишаться у складі НАТО.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат України, член Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
- народний депутат України, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
- народний депутат, член Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
- народний депутат України Олег Дунда;
- військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- економіст, радник президента (2019-2024 рр.) Олег Устенко;
- журналіст Сергій Ауслендер.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне швидкого закінчення війни у найближчі терміни.
Водночас спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що, на його думку, початок припинення вогню в Україні вже на порозі.