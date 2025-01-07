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Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025 г. 8:00

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08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
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22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

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22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

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22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

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20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

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18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

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17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

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13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

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12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

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08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Беспилотники СБУ на днях атаковали крупнейший в России логистический хаб в Балтийском море Усть-Луга в Ленинградской области. Через него страна продает нефть и газ с помощью "теневого флота".

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобыренко;
  • глава ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
  • экономист Игорь Гарбарук;
  • футуролог Виталий Кулик;
  • экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский;
  • политолог Андрей Городницкий;
  • юрист Владимир Пилипенко;
  • начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников;
  • гендиректор Центра общественного здоровья Михаил Росада.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • атака СБУ на крупнейший российский торговый порт Усть-Луга;
  • коррупция в руководстве таможни;
  • словом 2024 года стало "бусификация".

Ранее источники Новини.LIVE в СБУ рассказали, что для атаки на порт Усть-Луга дроны преодолели более 900 километров и успешно поразили цель неподалеку российского Санкт-Петербурга.

А агенты движения "АТЕШ" провели диверсию на железной дороге возле ракетно-артиллерийского склада в Тверской области России.

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08:50 РФ контролирует мобильную связь на оккупированных территориях

08:45 Тариф достигнет 6,7 грн/кВт-ч — когда может вырасти цена на свет

08:31 Комфорт не для киевлян — как выглядит Шулявский мост в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:30 Когда забронированных могут отправить на ВВК — объясняет юрист

08:28 "АТЕШ" разоблачил военный штаб РФ в санатории Крыма

08:22 В Тибете произошло мощное землетрясение — более 50 погибших

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08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

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18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

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13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

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