Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

Беспилотники СБУ на днях атаковали крупнейший в России логистический хаб в Балтийском море Усть-Луга в Ленинградской области. Через него страна продает нефть и газ с помощью "теневого флота".

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобыренко;

глава ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк;

экономист Игорь Гарбарук;

футуролог Виталий Кулик;

экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский;

политолог Андрей Городницкий;

юрист Владимир Пилипенко;

начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников;

гендиректор Центра общественного здоровья Михаил Росада.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

атака СБУ на крупнейший российский торговый порт Усть-Луга;

коррупция в руководстве таможни;

словом 2024 года стало "бусификация".

Ранее источники Новини.LIVE в СБУ рассказали, что для атаки на порт Усть-Луга дроны преодолели более 900 километров и успешно поразили цель неподалеку российского Санкт-Петербурга.

А агенты движения "АТЕШ" провели диверсию на железной дороге возле ракетно-артиллерийского склада в Тверской области России.