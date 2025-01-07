Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

Беспилотники СБУ на днях атаковали крупнейший в России логистический хаб в Балтийском море Усть-Луга в Ленинградской области. Через него страна продает нефть и газ с помощью "теневого флота".
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
- эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобыренко;
- глава ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
- экономист Игорь Гарбарук;
- футуролог Виталий Кулик;
- экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский;
- политолог Андрей Городницкий;
- юрист Владимир Пилипенко;
- начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников;
- гендиректор Центра общественного здоровья Михаил Росада.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- атака СБУ на крупнейший российский торговый порт Усть-Луга;
- коррупция в руководстве таможни;
- словом 2024 года стало "бусификация".
Ранее источники Новини.LIVE в СБУ рассказали, что для атаки на порт Усть-Луга дроны преодолели более 900 километров и успешно поразили цель неподалеку российского Санкт-Петербурга.
А агенты движения "АТЕШ" провели диверсию на железной дороге возле ракетно-артиллерийского склада в Тверской области России.