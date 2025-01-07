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Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

07 січня 2025 р. 08:00

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13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

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12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

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08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

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12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Безпілотники СБУ днями атакували найбільший у Росії логістичний хаб у Балтійському морі Усть-Луга у Ленінградській області. Через нього країна продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту".

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко;
  • голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк;
  • економіст Ігор Гарбарук;
  • футуролог Віталій Кулик;
  • ексзаступник голови СБУ Олександр Скіпальський;
  • політолог Андрій Городницький;
  • юрист Володимир Пилипенко;
  • начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков;
  • гендиректор Центру громадського здоров'я Михайло Росада.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • атака СБУ на найбільший російський торговий порт Усть-Луга;
  • корупція у керівництві митниці;
  • словом 2024 року стало "бусифікація".

Раніше джерела Новини.LIVE в СБУ розповіли, що для атаки на порт Усть-Луга дрони подолали понад 900 кілометрів й успішно вразили ціль неподалік російського Санкт-Петербурга. 

А агенти руху "АТЕШ" провели диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу у Тверській області Росії.

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09:57 У Повітряних силах сказали, скільки дронів випустила РФ вночі

09:57 Відключення світла в Одесі у вівторок — кому підготуватися

09:45 Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США

09:43 У Херсоні пролунали вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:36 ЗСУ мають тактичні успіхи у Курській області, — ISW

09:28 В Росії зійшли з рейок 39 вагонів з вугіллям

09:26 Пропаганда триває — на Одещині досі мовить радіо з ПМР

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12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян