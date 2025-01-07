Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

Безпілотники СБУ днями атакували найбільший у Росії логістичний хаб у Балтійському морі Усть-Луга у Ленінградській області. Через нього країна продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту".

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко;

голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк;

економіст Ігор Гарбарук;

футуролог Віталій Кулик;

ексзаступник голови СБУ Олександр Скіпальський;

політолог Андрій Городницький;

юрист Володимир Пилипенко;

начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков;

гендиректор Центру громадського здоров'я Михайло Росада.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

атака СБУ на найбільший російський торговий порт Усть-Луга;

корупція у керівництві митниці;

словом 2024 року стало "бусифікація".

Раніше джерела Новини.LIVE в СБУ розповіли, що для атаки на порт Усть-Луга дрони подолали понад 900 кілометрів й успішно вразили ціль неподалік російського Санкт-Петербурга.

А агенти руху "АТЕШ" провели диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу у Тверській області Росії.