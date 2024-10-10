Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных тем. В частности, проанализируем заявление Президента Украины Владимира Зеленского о завершении войны в 2025 году и антиукраинскую позицию Венгрии в НАТО.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

в ноябре Украина представит справедливые условия завершения войны, — Зеленский;

Украина может удерживать территорию в Курской области еще несколько месяцев, — Bloomberg;

30% чиновников "ошибались" в своих декларациях, в среднем, на 15 млн грн, — Опендатабот;

ВР поддержала законопроект об историческом увеличении налогов;

ситуация на поле боя создает возможность закончить войну в 2025 году, — Зеленский;

Гости сегодняшнего эфира:

политтехнолог Тарас Загородний;

народный депутат Украины Алексей Гончаренко;

член комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук;

директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

политолог Игорь Петренко.

Ранее Зеленский отметил, что текущая ситуация на фронте открывает возможность активных действий. По его словам, это может привести к завершению войны в Украине в 2025 году.

Напомним, что Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 50 миллиардов евро до окончания президентских выборов в США. Также отложено решение о продлении санкций против России.