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Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

10 октября 2024 г. 13:00

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13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

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12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

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10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

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10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

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08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
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21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

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17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

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12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

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12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

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12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

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08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
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21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

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17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

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12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

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12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Сегодня в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных тем. В частности, проанализируем заявление Президента Украины Владимира Зеленского о завершении войны в 2025 году и антиукраинскую позицию Венгрии в НАТО.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • в ноябре Украина представит справедливые условия завершения войны, — Зеленский;
  • Украина может удерживать территорию в Курской области еще несколько месяцев, — Bloomberg;
  • 30% чиновников "ошибались" в своих декларациях, в среднем, на 15 млн грн, — Опендатабот;
  • ВР поддержала законопроект об историческом увеличении налогов;
  • ситуация на поле боя создает возможность закончить войну в 2025 году, — Зеленский;

Гости сегодняшнего эфира:

  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • народный депутат Украины Алексей Гончаренко;
  • член комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук;
  • директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • политолог Игорь Петренко.

Ранее Зеленский отметил, что текущая ситуация на фронте открывает возможность активных действий. По его словам, это может привести к завершению войны в Украине в 2025 году.

Напомним, что Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 50 миллиардов евро до окончания президентских выборов в США. Также отложено решение о продлении санкций против России.

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12:34 Зарплата Зеленского — сколько зарабатывает президент Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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