Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных тем. В частности, проанализируем заявление Президента Украины Владимира Зеленского о завершении войны в 2025 году и антиукраинскую позицию Венгрии в НАТО.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- в ноябре Украина представит справедливые условия завершения войны, — Зеленский;
- Украина может удерживать территорию в Курской области еще несколько месяцев, — Bloomberg;
- 30% чиновников "ошибались" в своих декларациях, в среднем, на 15 млн грн, — Опендатабот;
- ВР поддержала законопроект об историческом увеличении налогов;
- ситуация на поле боя создает возможность закончить войну в 2025 году, — Зеленский;
Гости сегодняшнего эфира:
- политтехнолог Тарас Загородний;
- народный депутат Украины Алексей Гончаренко;
- член комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук;
- директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- политолог Игорь Петренко.
Ранее Зеленский отметил, что текущая ситуация на фронте открывает возможность активных действий. По его словам, это может привести к завершению войны в Украине в 2025 году.
Напомним, что Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 50 миллиардов евро до окончания президентских выборов в США. Также отложено решение о продлении санкций против России.