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Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

10 жовтня 2024 р. 13:00

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15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

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13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

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12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

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10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

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10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

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08:00 Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

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19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Text

17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Text

10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

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08:00 Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних тем. Зокрема проаналізуємо заяву Президента України Володимира Зеленського про завершення війни у 2025 році та антиукраїнську позицію Угорщини в НАТО.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • у листопаді Україна представить справедливі умови завершення війни, — Зеленський;
  • Україна може утримувати територію на Курській області ще кілька місяців, — Bloomberg;
  • 30% чиновників "помилялися" у своїх деклараціях, у середньому, на 15 млн грн, - Опендатабот;
  • ВР підтримала законопроєкт про історичне збільшення податків;
  • ситуація на полі бою створює можливість закінчити війну у 2025 році, — Зеленський;

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • народний депутат України Олексій Гончаренко;
  • член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Аліксійчук;
  • директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • політолог Ігор Петренко.

Раніше Зеленський зазначив, що поточна ситуація на фронті відкриває можливість для активних дій. За його словами, це може призвести до завершення війни в Україні в 2025 році.

Нагадуємо, що Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС на 50 мільярдів євро до закінчення президентських виборів у США. Також відкладено рішення про продовження санкцій проти Росії.

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20:20 Припинення вогню в обмін на гарантії Заходу — Зеленський різко відреагував

20:03 Заробляти 100 тисяч — де в Одесі пропонують найвищі зарплати

20:00 Оголошення в розшук — що робити військовозобов'язаному

19:57 У Києві обрали запобіжний захід чоловіку, що сміявся над загиблими воїнами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:47 Синоптики попередили харків'ян про різку зміну погодних умов завтра

19:45 Мобілізація у конкретний підрозділ — наскільки це реально

19:30 У російському полоні загинула відома українська журналістка

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

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