Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних тем. Зокрема проаналізуємо заяву Президента України Володимира Зеленського про завершення війни у 2025 році та антиукраїнську позицію Угорщини в НАТО.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

у листопаді Україна представить справедливі умови завершення війни, — Зеленський;

Україна може утримувати територію на Курській області ще кілька місяців, — Bloomberg;

30% чиновників "помилялися" у своїх деклараціях, у середньому, на 15 млн грн, - Опендатабот;

ВР підтримала законопроєкт про історичне збільшення податків;

ситуація на полі бою створює можливість закінчити війну у 2025 році, — Зеленський;

Гості сьогоднішнього ефіру:

політтехнолог Тарас Загородній;

народний депутат України Олексій Гончаренко;

член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Аліксійчук;

директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

політолог Ігор Петренко.

Раніше Зеленський зазначив, що поточна ситуація на фронті відкриває можливість для активних дій. За його словами, це може призвести до завершення війни в Україні в 2025 році.

Нагадуємо, що Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС на 50 мільярдів євро до закінчення президентських виборів у США. Також відкладено рішення про продовження санкцій проти Росії.