Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних тем. Зокрема проаналізуємо заяву Президента України Володимира Зеленського про завершення війни у 2025 році та антиукраїнську позицію Угорщини в НАТО.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- у листопаді Україна представить справедливі умови завершення війни, — Зеленський;
- Україна може утримувати територію на Курській області ще кілька місяців, — Bloomberg;
- 30% чиновників "помилялися" у своїх деклараціях, у середньому, на 15 млн грн, - Опендатабот;
- ВР підтримала законопроєкт про історичне збільшення податків;
- ситуація на полі бою створює можливість закінчити війну у 2025 році, — Зеленський;
Гості сьогоднішнього ефіру:
- політтехнолог Тарас Загородній;
- народний депутат України Олексій Гончаренко;
- член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Аліксійчук;
- директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- політолог Ігор Петренко.
Раніше Зеленський зазначив, що поточна ситуація на фронті відкриває можливість для активних дій. За його словами, це може призвести до завершення війни в Україні в 2025 році.
Нагадуємо, що Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС на 50 мільярдів євро до закінчення президентських виборів у США. Також відкладено рішення про продовження санкцій проти Росії.