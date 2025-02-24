Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим ряд актуальных вопросов. В частности, проанализируем заявление Президента Украины Владимира Зеленского к третьей годовщине полномасштабного вторжения Российской Федерации в наше государство.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Во время сегодняшнего эфира Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

Итоги третьего года полномасштабной войны

Возможно ли ее завершение в четвертом?

Принесет ли Украине гарантии безопасности соглашение с США о металлах?

Гости сегодняшнего эфира:

командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский;

заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных авиационных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич;

начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко;

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;

депутат Ирпенского городского совета Станислав Федоров;

президент ОО "Всеукраинская правовая страна", волонтер Виктория Артеменко;

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

офицер штаба батальона оперативного назначения Форпост Бригады Буревій Виталий Маркив.

Ранее мы писали, что за день до третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в воскресенье, 23 февраля, состоялся форум "Украина. Год 2025". В нем приняли участие руководители государственных институтов. После этого Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию.

Также напомним, Украина и США 23 февраля провели разговор о совместном соглашении.