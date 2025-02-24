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Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025 г. 8:00

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08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
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21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

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16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
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22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
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18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
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21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

Text

16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
Text

22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
Text

18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим ряд актуальных вопросов. В частности, проанализируем заявление Президента Украины Владимира Зеленского к третьей годовщине полномасштабного вторжения Российской Федерации в наше государство.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Во время сегодняшнего эфира Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

  • Итоги третьего года полномасштабной войны
  • Возможно ли ее завершение в четвертом?
  • Принесет ли Украине гарантии безопасности соглашение с США о металлах?

Гости сегодняшнего эфира:

  • командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский;
  • заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных авиационных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич;
  • начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко;
  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
  • депутат Ирпенского городского совета Станислав Федоров;
  • президент ОО "Всеукраинская правовая страна", волонтер Виктория Артеменко;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • офицер штаба батальона оперативного назначения Форпост Бригады Буревій Виталий Маркив.

Ранее мы писали, что за день до третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в воскресенье, 23 февраля, состоялся форум "Украина. Год 2025". В нем приняли участие руководители государственных институтов. После этого Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию.

Также напомним, Украина и США 23 февраля провели разговор о совместном соглашении.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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