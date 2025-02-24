Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошении експертами і аналітиками обговоримо низку актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо заяву Президента України Володимира Зеленського до третіх роковин повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої держави.

Подивитися ефір можна о 8:00 за послиланням.

Про що ефір

Під час сьогоднішнього ефіру Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

Підсумки третього року повномасштабної війни

Чи можливе її завершення у четвертому?

Чи принесе Україні гарантії безпеки угода із США про метали?

Гості сьогоднішнього ефіру:

командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;

заступник командира 429 окремого полку безпілотних авіаційних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;

начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко;

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

депутат Ірпінської міської ради Станіслав Федоров;

президент ГО "Всеукраїнська правова країна", волонтер Вікторія Артьоменко;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

офіцер штабу батальйону оперативного призначення Форпост Бригади Буревій Віталій Марків.

Раніше ми писали, що за день до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україні у неділю, 23 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2025". В ньому взяли участь керівники державних інституцій. Після цього Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію.

Також нагадаємо, Україна та США 23 лютого провели розмову про спільну угоду.