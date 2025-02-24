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Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2025 р. 08:00

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08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
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21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

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16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

22 лютого 2025
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22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

21 лютого 2025
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18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2025
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22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

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19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

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17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

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08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
Text

21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

Text

16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

22 лютого 2025
Text

22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

21 лютого 2025
Text

18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2025
Text

22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

Text

19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

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17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошении експертами і аналітиками обговоримо низку актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо заяву Президента України Володимира Зеленського до третіх роковин повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої держави.

Подивитися ефір можна о 8:00 за послиланням.

Про що ефір

Під час сьогоднішнього ефіру Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

  • Підсумки третього року повномасштабної війни
  • Чи можливе її завершення у четвертому? 
  • Чи принесе Україні гарантії безпеки угода із США про метали?

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;
  • заступник командира 429 окремого полку безпілотних авіаційних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;
  • начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко;
  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
  • депутат Ірпінської міської ради Станіслав Федоров;
  • президент ГО "Всеукраїнська правова країна", волонтер Вікторія Артьоменко;
  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • офіцер штабу батальйону оперативного призначення Форпост Бригади Буревій Віталій Марків.

Раніше ми писали, що за день до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україні у неділю, 23 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2025". В ньому взяли участь керівники державних інституцій. Після цього Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію

Також нагадаємо, Україна та США 23 лютого провели розмову про спільну угоду.

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08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

09:03 У Києві тимчасово закрили одну зі станцій метро — яка причина

09:02 Українці можуть заробити 5000 грн на монетах — дорогі номінали

08:52 Австралія запроваджує найбільший пакет санкцій проти Росії

08:45 У Нафтогазі розповіли про причини появи "боргів" у платіжках

08:43 Вписали нову сторінку в історію — Сирський звернувся до українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:39 Від спорту до руїн — п'ять стадіонів, які бомбила Росія

08:27 Зеленський звернувся до українців у треті роковини вторгнення РФ

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