Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения на фоне коррупционных скандалов в МСЭКах. Также СБУ задержала главу комиссии в Николаевской области, а во время обысков у нее нашли 450 тысяч долларов.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
- журналист Сергей Ауслендер;
- народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Украине нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина, — Зеленский;
- Зеленский ответил, от чего зависит готовность Кремля к переговорам;
- Зеленский рассказал, собирается ли отправлять в отставку Умерова и Буданова;
- 450 тысяч долларов и российский паспорт: СБУ задержала руководительницу МСЭК Николаевщины;
- Зеленский пообещал "кадровые реакции" на коррупцию в МСЭК;
- премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в своем офисе в Иерусалиме с госсекретарем США Энтони Блинкеном;
- Яхья Синуар мертв, но ХАМАС не уничтожен;
- МИД Украины осудило генсека ООН за визит на Саммит БРИКС.
Напомним, Зеленский провел заседание СНБО по коррупционным схемам в МСЭК. Он поручил правоохранителям расследовать случаи оформления фиктивных инвалидностей и анонсировал кадровые решения.
Впоследствии стало известно, что генпрокурор Андрей Костин подал в отставку на фоне коррупционных скандалов в МСЭК.