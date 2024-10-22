Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения на фоне коррупционных скандалов в МСЭКах. Также СБУ задержала главу комиссии в Николаевской области, а во время обысков у нее нашли 450 тысяч долларов.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;

журналист Сергей Ауслендер;

народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Украине нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина, — Зеленский;

Зеленский ответил, от чего зависит готовность Кремля к переговорам;

Зеленский рассказал, собирается ли отправлять в отставку Умерова и Буданова;

450 тысяч долларов и российский паспорт: СБУ задержала руководительницу МСЭК Николаевщины;

Зеленский пообещал "кадровые реакции" на коррупцию в МСЭК;

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в своем офисе в Иерусалиме с госсекретарем США Энтони Блинкеном;

Яхья Синуар мертв, но ХАМАС не уничтожен;

МИД Украины осудило генсека ООН за визит на Саммит БРИКС.

Напомним, Зеленский провел заседание СНБО по коррупционным схемам в МСЭК. Он поручил правоохранителям расследовать случаи оформления фиктивных инвалидностей и анонсировал кадровые решения.

Впоследствии стало известно, что генпрокурор Андрей Костин подал в отставку на фоне коррупционных скандалов в МСЭК.