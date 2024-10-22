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Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

22 октября 2024 г. 17:50

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18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

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17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

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16:24 Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

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16:22 СБУ займется ботами и аккаунтами в Telegram, которые распространяют фейки о ТЦК, — Савчук

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13:18 Тайные переговоры с Россией и скандалы в МСЭК — эфир День.LIVE

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13:03 Реформа МСЭК — Савчук сообщила, сколько парламентариев поддерживают изменения

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12:27 Нардеп Савчук ответила, как решить проблемы с МСЭК

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08:00 Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2024
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23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

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22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

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18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

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17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:24 Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

Text

16:22 СБУ займется ботами и аккаунтами в Telegram, которые распространяют фейки о ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Тайные переговоры с Россией и скандалы в МСЭК — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:03 Реформа МСЭК — Савчук сообщила, сколько парламентариев поддерживают изменения

Text

12:27 Нардеп Савчук ответила, как решить проблемы с МСЭК

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08:00 Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2024
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23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения на фоне коррупционных скандалов в МСЭКах. Также СБУ задержала главу комиссии в Николаевской области, а во время обысков у нее нашли 450 тысяч долларов.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
  • журналист Сергей Ауслендер;
  • народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Украине нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина, — Зеленский;
  • Зеленский ответил, от чего зависит готовность Кремля к переговорам;
  • Зеленский рассказал, собирается ли отправлять в отставку Умерова и Буданова;
  • 450 тысяч долларов и российский паспорт: СБУ задержала руководительницу МСЭК Николаевщины;
  • Зеленский пообещал "кадровые реакции" на коррупцию в МСЭК;
  • премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в своем офисе в Иерусалиме с госсекретарем США Энтони Блинкеном;
  • Яхья Синуар мертв, но ХАМАС не уничтожен;
  • МИД Украины осудило генсека ООН за визит на Саммит БРИКС.

Напомним, Зеленский провел заседание СНБО по коррупционным схемам в МСЭК. Он поручил правоохранителям расследовать случаи оформления фиктивных инвалидностей и анонсировал кадровые решения.

Впоследствии стало известно, что генпрокурор Андрей Костин подал в отставку на фоне коррупционных скандалов в МСЭК.

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17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

Срочная новость

18:30 Полеты в Киев и Львов — заявление Госавиаслужбы о рейсах Новой почты

18:29 В Киеве подрядчик положил деньги на депозит вместо строительства метро, — прокуратура

18:27 Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК — что известно

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

18:10 Компания Supernova Airlines получила разрешение осуществлять авиарейсы в странах ЕС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:02 Сколько сотрудников МСЭК разоблачили в коррупции — Малюк озвучил цифры

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:27 Нардеп Савчук ответила, как решить проблемы с МСЭК

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