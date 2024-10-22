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Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

22 жовтня 2024 р. 17:50

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16:22 СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

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13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

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13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

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12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

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18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

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17:50 Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:24 Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

Text

16:22 СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

Text

12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

Text

08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

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23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

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Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення на тлі корупційних скандалів у МСЕКах. Також СБУ затримала очільницю комісії у Миколаївській області, а під час обшуків у неї знайшли 450 тисяч доларів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
  • журналіст Сергій Ауслендер;
  • народний депутат України від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Україні потрібне НАТО, бо у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна, — Зеленський;
  • Зеленський відповів, від чого залежить готовність Кремля до переговорів;
  • Зеленський розповів, чи збирається відправляти у відставку Умєрова та Буданова;
  • 450 тисяч доларів і російський паспорт: СБУ затримала керівницю МСЕК Миколаївщини;  
  • Зеленський пообіцяв "кадрові реакції" на корупцію в МСЕК;
  • прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрівся у своєму офісі в Єрусалимі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном;
  • Ях’я Сінуар мертвий, але ХАМАС не знищений;
  • МЗС України засудило генсека ООН за візит на Саміт БРІКС.

Нагадаємо, Зеленський провів засідання РНБО стосовно корупційних схем у МСЕК. Він доручив правоохоронцями розслідувати випадки надання фіктивних інвалідностей та анонсував кадрові рішення.

Згодом стало відомо, що Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку на тлі корупційних скандалів у МСЕК.

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18:30 Польоти до Києва та Львова — заява Державіаслужби про рейси Нової пошти

18:29 У Києві підрядник поклав гроші на депозит замість будівництва метро, — прокуратура

18:27 Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК — що відомо

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:10 Компанія Supernova Airlines отримала дозвіл здійснювати авіарейси в країнах ЄС

18:02 Скільки співробітників МСЕК викрили у корупції — Малюк озвучив цифри

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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