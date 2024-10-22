Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення на тлі корупційних скандалів у МСЕКах. Також СБУ затримала очільницю комісії у Миколаївській області, а під час обшуків у неї знайшли 450 тисяч доларів.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
- журналіст Сергій Ауслендер;
- народний депутат України від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Україні потрібне НАТО, бо у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна, — Зеленський;
- Зеленський відповів, від чого залежить готовність Кремля до переговорів;
- Зеленський розповів, чи збирається відправляти у відставку Умєрова та Буданова;
- 450 тисяч доларів і російський паспорт: СБУ затримала керівницю МСЕК Миколаївщини;
- Зеленський пообіцяв "кадрові реакції" на корупцію в МСЕК;
- прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрівся у своєму офісі в Єрусалимі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном;
- Ях’я Сінуар мертвий, але ХАМАС не знищений;
- МЗС України засудило генсека ООН за візит на Саміт БРІКС.
Нагадаємо, Зеленський провів засідання РНБО стосовно корупційних схем у МСЕК. Він доручив правоохоронцями розслідувати випадки надання фіктивних інвалідностей та анонсував кадрові рішення.
Згодом стало відомо, що Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку на тлі корупційних скандалів у МСЕК.