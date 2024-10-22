Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення на тлі корупційних скандалів у МСЕКах. Також СБУ затримала очільницю комісії у Миколаївській області, а під час обшуків у неї знайшли 450 тисяч доларів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;

журналіст Сергій Ауслендер;

народний депутат України від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Україні потрібне НАТО, бо у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна, — Зеленський;

Зеленський відповів, від чого залежить готовність Кремля до переговорів;

Зеленський розповів, чи збирається відправляти у відставку Умєрова та Буданова;

450 тисяч доларів і російський паспорт: СБУ затримала керівницю МСЕК Миколаївщини;

Зеленський пообіцяв "кадрові реакції" на корупцію в МСЕК;

прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрівся у своєму офісі в Єрусалимі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном;

Ях’я Сінуар мертвий, але ХАМАС не знищений;

МЗС України засудило генсека ООН за візит на Саміт БРІКС.

Нагадаємо, Зеленський провів засідання РНБО стосовно корупційних схем у МСЕК. Він доручив правоохоронцями розслідувати випадки надання фіктивних інвалідностей та анонсував кадрові рішення.

Згодом стало відомо, що Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку на тлі корупційних скандалів у МСЕК.