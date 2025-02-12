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Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

12 февраля 2025 г. 17:50

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17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

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13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

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17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

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12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

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17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

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13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардепы Руслан Горбенко и Михаил Цимбалюк, депутат Киевского городского совета Леонид Емец, адвокат Владислав Михайленко, экономический аналитик Михаил Крутихин, а также общественный деятель Николай Томенко. В частности, они обсудят заявление министра обороны Рустема Умерова, что Украина готова к переговорам по завершению войны.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости прокомментируют, что начался "Рамштайн" под председательством Великобритании.

Также они отреагируют на старт проекта "Контракт 18-24" для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет.

Среди других тем:

  • Мы крупнейшие, как минимум в Европе с ураном или титаном. Это может бесплатно достаться русским. Мы не готовы просто так отдавать, — Зеленский;
  • в Харьковском ТЦК мужчина с ножом ранил военного;

Напомним, 12 февраля в Брюсселе началось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Умеров отметил, что это важный этап в укреплении обороноспособности.

Также в Харькове правоохранители задержали мужчину, который напал на работника ТЦК и СП с ножом во время проверки документов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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