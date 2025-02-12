Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардепы Руслан Горбенко и Михаил Цимбалюк, депутат Киевского городского совета Леонид Емец, адвокат Владислав Михайленко, экономический аналитик Михаил Крутихин, а также общественный деятель Николай Томенко. В частности, они обсудят заявление министра обороны Рустема Умерова, что Украина готова к переговорам по завершению войны.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости прокомментируют, что начался "Рамштайн" под председательством Великобритании.

Также они отреагируют на старт проекта "Контракт 18-24" для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет.

Среди других тем:

Мы крупнейшие, как минимум в Европе с ураном или титаном. Это может бесплатно достаться русским. Мы не готовы просто так отдавать, — Зеленский;

в Харьковском ТЦК мужчина с ножом ранил военного;

Напомним, 12 февраля в Брюсселе началось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Умеров отметил, что это важный этап в укреплении обороноспособности.

Также в Харькове правоохранители задержали мужчину, который напал на работника ТЦК и СП с ножом во время проверки документов.