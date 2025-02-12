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Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

12 лютого 2025 р. 17:50

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17:50 Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

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13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

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17:50 У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Трамп оголосив про переговори з Зеленським — ефір День.LIVE

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12:41 Депутат розкрив "схему" роботи критичних підприємств

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17:50 Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

Text

13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

Text

12:38 Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

Text

08:00 Адміністрація Трампа готує візит в Україну — ефір Ранок.LIVE

11 лютого 2025
Text

23:01 Співпраця зі США у видобутку копалин — Янченко прокоментувала

Text

21:08 Без США жодні гарантії безпеки не будуть дієвими, — Гончаренко

Text

17:50 У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Трамп оголосив про переговори з Зеленським — ефір День.LIVE

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12:41 Депутат розкрив "схему" роботи критичних підприємств

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардепи Руслан Горбенко та Михайло Цимбалюк, депутат Київської міської ради Леонід Ємець, адвокат Владислав Михайленко, економічний аналітик Михайло Крутіхін, а також громадський діяч Микола Томенко. Зокрема, вони обговорять заяву міністра оборони Рустема Умєрова, що Україна готова до переговорів щодо завершення війни.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості прокоментують, що розпочався "Рамштайн" під головуванням Великої Британії. 

Також вони відреагують на старт проєкту "Контракт 18-24" для добровольців віком від 18 до 24 років.

Серед інших тем: 

  • Ми найбільші, як мінімум у Європі з ураном або титаном. Це може безплатно дістатись руським. Ми не готові просто так віддавати, — Зеленський;
  • у Харківському ТЦК чоловік з ножем поранив військового;

Нагадаємо, 12 лютого у Брюсселі розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони України. Умєров зазначив, що це важливий етап у зміцненні обороноздатності.

Також у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який напав на працівника ТЦК та СП з ножем під час перевірки документів. 

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18:20 Сміттєпереробний завод в Одесі не передбачається

18:05 Revolut в Україні — як працює британський конкурент Monobank

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:47 У Німеччині суд уперше дозволив екстрадицію українця-ухилянта

17:38 Вдарять 15-градусні морози — погода від Укргідрометцентру

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13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

Text

13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

Text

12:38 Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

Text

08:00 Адміністрація Трампа готує візит в Україну — ефір Ранок.LIVE

11 лютого 2025
Text

23:01 Співпраця зі США у видобутку копалин — Янченко прокоментувала

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21:08 Без США жодні гарантії безпеки не будуть дієвими, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

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