Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардепи Руслан Горбенко та Михайло Цимбалюк, депутат Київської міської ради Леонід Ємець, адвокат Владислав Михайленко, економічний аналітик Михайло Крутіхін, а також громадський діяч Микола Томенко. Зокрема, вони обговорять заяву міністра оборони Рустема Умєрова, що Україна готова до переговорів щодо завершення війни.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості прокоментують, що розпочався "Рамштайн" під головуванням Великої Британії.

Також вони відреагують на старт проєкту "Контракт 18-24" для добровольців віком від 18 до 24 років.

Серед інших тем:

Ми найбільші, як мінімум у Європі з ураном або титаном. Це може безплатно дістатись руським. Ми не готові просто так віддавати, — Зеленський;

у Харківському ТЦК чоловік з ножем поранив військового;

Нагадаємо, 12 лютого у Брюсселі розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони України. Умєров зазначив, що це важливий етап у зміцненні обороноздатності.

Також у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який напав на працівника ТЦК та СП з ножем під час перевірки документів.