Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE arrow
Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

10 марта 2025 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
Text

22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
Text

22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

Text

18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

Text

17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
Text

23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
Text

22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
Text

22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

Text

18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

Text

17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
Text

23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о новых заявлениях президента США Дональда Трампа о мире в Украине. Также обсудим обращение Владимира Зеленского относительно встречи команд Украины и США в Саудовской Аравии.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Европа оценивает риск для своих систем вооружений на фоне остановки Трампом помощи Украине;
  • Маск призвал ввести санкции против 10 украинских олигархов;
  • Более 65% украинцев считают санкции в отношении Порошенко и Медведчука заслуженными;
  • Легализация криптовалюты в Украине — когда ждать;
  • Ситуация на Курщине и заявления ВСУ;
  • Почему посол Украины в Британии Валерий Залужный раскритиковал США и о чем это свидетельствует.

Гости сегодняшнего эфира

  • экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
  • доктор экономических наук, эксперт цифровых денег Анатолий Гулей;
  • директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • народный депутат (V-VI созыва) Ольга Боднар;
  • министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешные результаты переговоров с Украиной, которые состоятся в Саудовской Аравии.

В то же время в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:49 Солдатам незаконно выплатили 7 млн грн — будут судить командира

13:48 В Харькове задержали агента РФ, которая отравила военного ВСУ

13:45 Уничтожение Крымского моста — ВСУ ждут подходящий момент

13:33 Выселение за долги — могут ли отобрать квартиру в 2025 году

13:30 Самолет Зеленского отправился из Польши в Саудовскую Аравию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:28 Адвокат Зинченко на перерыве начал играть в азартные игры — видео

13:20 На Львовщине водитель допустил смертельное ДТП — что решил суд

13:12 В Канаде заменили Трюдо — кто такой новый премьер Марк Карни

13:12 ВВК в Украине станет анонимным — известна дата

13:05 Шпионил за аэродромами ВСУ — в Николаеве задержали агента ФСБ

13:49 Солдатам незаконно выплатили 7 млн грн — будут судить командира

13:48 В Харькове задержали агента РФ, которая отравила военного ВСУ

13:45 Уничтожение Крымского моста — ВСУ ждут подходящий момент

13:33 Выселение за долги — могут ли отобрать квартиру в 2025 году

13:30 Самолет Зеленского отправился из Польши в Саудовскую Аравию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:28 Адвокат Зинченко на перерыве начал играть в азартные игры — видео

13:20 На Львовщине водитель допустил смертельное ДТП — что решил суд

13:12 В Канаде заменили Трюдо — кто такой новый премьер Марк Карни

13:12 ВВК в Украине станет анонимным — известна дата

13:05 Шпионил за аэродромами ВСУ — в Николаеве задержали агента ФСБ

13:12 В Канаде заменили Трюдо — кто такой новый премьер Марк Карни

06:40 Обновленные цены на лом — где выгоднее сдавать алюминий в марте

9 марта 2025

07:35 Инвестиции в недвижимость на Бали — сколько надо денег

06:40 Где дороже принимают цветные металлы — новые тарифы на медь

06:33 Одесситы про Шевченко — что помнят из творчества Кобзаря

8 марта 2025

06:40 Самые выгодные цены на лом в марте — где дороже сдавать металл

7 марта 2025

18:33 Цветы к 8 марта — сколько стоит букет на одесском Привозе

06:40 Как заработать на золоте в марте — обновленные тарифы ломбардов

06:22 Цены на мобильную связь в Украине и ЕС — где дешевле тарифы

6 марта 2025

22:33 Как вернуть украинцев на родину — план действий

Text

13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
Text

22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
Text

22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

Text

18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

Text

17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
Text

23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE