Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о новых заявлениях президента США Дональда Трампа о мире в Украине. Также обсудим обращение Владимира Зеленского относительно встречи команд Украины и США в Саудовской Аравии.
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Другие темы эфира
- Европа оценивает риск для своих систем вооружений на фоне остановки Трампом помощи Украине;
- Маск призвал ввести санкции против 10 украинских олигархов;
- Более 65% украинцев считают санкции в отношении Порошенко и Медведчука заслуженными;
- Легализация криптовалюты в Украине — когда ждать;
- Ситуация на Курщине и заявления ВСУ;
- Почему посол Украины в Британии Валерий Залужный раскритиковал США и о чем это свидетельствует.
Гости сегодняшнего эфира
- экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
- доктор экономических наук, эксперт цифровых денег Анатолий Гулей;
- директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- народный депутат (V-VI созыва) Ольга Боднар;
- министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.
Напомним, президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешные результаты переговоров с Украиной, которые состоятся в Саудовской Аравии.
В то же время в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию.