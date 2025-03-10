Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о новых заявлениях президента США Дональда Трампа о мире в Украине. Также обсудим обращение Владимира Зеленского относительно встречи команд Украины и США в Саудовской Аравии.

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Другие темы эфира

Европа оценивает риск для своих систем вооружений на фоне остановки Трампом помощи Украине;

Маск призвал ввести санкции против 10 украинских олигархов;

Более 65% украинцев считают санкции в отношении Порошенко и Медведчука заслуженными;

Легализация криптовалюты в Украине — когда ждать;

Ситуация на Курщине и заявления ВСУ;

Почему посол Украины в Британии Валерий Залужный раскритиковал США и о чем это свидетельствует.

Гости сегодняшнего эфира

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

доктор экономических наук, эксперт цифровых денег Анатолий Гулей;

директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

народный депутат (V-VI созыва) Ольга Боднар;

министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешные результаты переговоров с Украиной, которые состоятся в Саудовской Аравии.

В то же время в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию.