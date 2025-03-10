Заява Трапа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про нові заяви президента США Дональда Трампа про мир в Україні. Також обговоримо звернення Володимира Зеленського щодо зустрічі команд України та США в Саудівській Аравії.
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Інші теми ефіру
- Європа оцінює ризик для своїх систем озброєнь на тлі зупинки Трампом допомоги Україні;
- Маск закликав ввести санкції проти 10 українських олігархів;
- Понад 65% українців вважають санкції щодо Порошенка і Медведчука заслуженими;
- Легалізація криптовалюти в Україні — коли чекати;
- Ситуація на Курщині і заяви ЗСУ;
- Чому посол України в Британії Валерій Залужний розкритикував США і про що це свідчить.
Гості сьогоднішнього ефіру
- економічний експерт Юрій Гаврилечко;
- доктор економічних наук, експерт цифрових грошей Анатолій Гулей;
- директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
- голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
- народна депутатка (V-VI скликання) Ольга Боднар;
- міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив сподівання на успішні результати переговорів з Україною, які відбудуться в Саудівській Аравії.
Водночас у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії.