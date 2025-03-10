Заява Трапа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про нові заяви президента США Дональда Трампа про мир в Україні. Також обговоримо звернення Володимира Зеленського щодо зустрічі команд України та США в Саудівській Аравії.

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Інші теми ефіру

Європа оцінює ризик для своїх систем озброєнь на тлі зупинки Трампом допомоги Україні;

Маск закликав ввести санкції проти 10 українських олігархів;

Понад 65% українців вважають санкції щодо Порошенка і Медведчука заслуженими;

Легалізація криптовалюти в Україні — коли чекати;

Ситуація на Курщині і заяви ЗСУ;

Чому посол України в Британії Валерій Залужний розкритикував США і про що це свідчить.

Гості сьогоднішнього ефіру

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

доктор економічних наук, експерт цифрових грошей Анатолій Гулей;

директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

народна депутатка (V-VI скликання) Ольга Боднар;

міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив сподівання на успішні результати переговорів з Україною, які відбудуться в Саудівській Аравії.

Водночас у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії.