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Заява Трапа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

Заява Трапа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

10 березня 2025 р. 13:00

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13:00 Заява Трапа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

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18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

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17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

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23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Заява Трапа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

9 березня 2025
Text

22:47 У Канаді оголосять нового прем'єра — пряма трансляція

7 березня 2025
Text

22:44 Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

Text

18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

Text

17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсує переговори із США, — ефір Ранок.LIVE

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23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про нові заяви президента США Дональда Трампа про мир в Україні. Також обговоримо звернення Володимира Зеленського щодо зустрічі команд України та США в Саудівській Аравії.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Європа оцінює ризик для своїх систем озброєнь на тлі зупинки Трампом допомоги Україні;
  • Маск закликав ввести санкції проти 10 українських олігархів;
  • Понад 65% українців вважають санкції щодо Порошенка і Медведчука заслуженими;
  • Легалізація криптовалюти в Україні — коли чекати;
  • Ситуація на Курщині і заяви ЗСУ;
  • Чому посол України в Британії Валерій Залужний розкритикував США і про що це свідчить.

Гості сьогоднішнього ефіру 

  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • доктор економічних наук, експерт цифрових грошей Анатолій Гулей;
  • директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • народна депутатка (V-VI скликання) Ольга Боднар;
  • міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив сподівання на успішні результати переговорів з Україною, які відбудуться в Саудівській Аравії.

Водночас у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії.

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13:12 ВЛК в Україні стане анонімним — відома дата

13:05 Шпигував за аеродромами ЗСУ — в Миколаєві затримали агента ФСБ

13:04 Гроші від Агенції ООН у справах біженців — де доступні виплати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:55 Кар'єрна криза — як впоратись і знайти нові горизонти

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